Tiziano Ferro, ricoverato d’urgenza nella notte l’amato Beau: ‘Tumore diffuso’

Non mi molla un attimo, neanche al computer posso scrivere!😆🐶 Mentre raccolgo idee per il tour. Per me siamo già la! – Not even one minute without him glued to me😆🐶 Collecting ideas for the tour. I feel like we’re already there! – Ní un minuto me deja en paz 😆🐶 Coleccionando ideas para el tu. Para mi ya estamos ahí! www.lntvglobal.com/it/article/ferro-tour-2021/ ▶️▶️🎤2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣🎹◀️◀️ 🎫 𝙇𝙞𝙣𝙠 𝙞𝙣 𝙝𝙞𝙜𝙝𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙯𝙖 6/6 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL 9/6 2021 – FIRENZE -STADIO ARTEMIO FRANCHI 12/6 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA 15/6 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5/6/20) 18/6 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6/6/20) 19/6 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8/6/20) 22/6 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO 26/6 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO 29/6 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA 3/7 2021 – CATANIA – STADIO CIBALI 6/7 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO 9/7 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15/7/20) 10/7 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16/7/20) 14/7 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO 18/7 2021 – CAGLIARI – FIERA