‘E’ venuta a mancare’ Tiziano Ferro il dolore improvviso: il lutto straziante del cantante

Volevo ringraziarvi per i messaggi d’amore per Piper che è venuta a mancare. Grazie . Anche a L.A. la situazione è complessa. Sono uscite delle foto mie con Victor, @dolabunny e altri amici nelle strade di Latina ma ci tengo a precisare che sono foto vecchie scattate quando ero in Italia prima del mio compleanno. Il messaggio quindi rimane sempre quello, forte e chiaro: stiamo a casa, il più possibile. Io personalmente sostengo la protezione civile – nazionale e locale – che acquista le attrezzature e le distribuisce ai singoli ospedali. Nelle stories posterò alcune delle iniziative che sto personalmente supportando. Ci sentiamo qui ogni tanto. Magari per un po’ di musica. Vi voglio bene. — Thank you for all the beautiful messages of love and support for our little Piper who passed away 🖤 The situation is tough all over California too. Today CHI MAGAZINE published some pictures of me, Victor @dolabunny and friends strolling around Latina. These pictures were taken in February right before my birthday.It’s important for me to clarify this as my message to my italian brothers stands still: stay home as much as you can . Let’s donate and support our local hospitals. I’ll post links in my stories. See you here. For some music maybe?! Love you all. —- Gracias por todos los mensajes de amor y apoyo para nuestra pequeña Piper ❤️ En California la situación está complicada también. Hoy salieron algunas fotos de Victor @dolabunny otros amigos y yo paseando por Latina. Necesito aclarar que estas fotos fueron tomadas en febrero antes de mi cumpleaños. El mensaje a mis hermanos italianos sigue igual: que se queden en casa lo más posible. Apoyemos los hospitales locales y las asociaciones en favor de la protección civil. Subiré enlaces en mis historias . Nos vemos aquí. Con un poco de música?! Los quiero.