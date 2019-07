Tiziano Ferro presto papà, la rivelazione a poche ore dal matrimonio

Tiziano Ferro, celebre cantante del panorama musicale italiano, si è sposato in segreto e rivela cose sconvolgenti. Ecco cos’è successo

Il settimanale Chi nel successivo numero in previsione si prepara a celebrare l’evento con un inserto speciale e molteplici foto dal matrimonio, che ha avuto luogo in gran segreto e senza alcun clamore in una villa di Sabaudia.

Tiziano Ferro è convolato a nozze con Victor Allen che di anni ne ha 54. Lui è un celebre manager e afferma di avere una nota società di Marketing. Attualmente ha un’abitazione a Los Angeles e ha conosciuto Tiziano Ferro nel corso delle riprese di un video clip.

Tiziano Ferro e suo marito stanno cominciando già a pensare di allargare la loro famiglia

Schivi dal mondo dei riflettori nella sfera del gossip, la coppia ha convissuto per tre lunghi anni, per poi convolare a nozze in America già nel mese di giugno e poi volare in Italia per far riconoscere anche nel Bel Paese il loro essersi uniti in un rito religioso.

Come affermato all’interno del conosciuto settimanale, le persone invitate al meraviglioso evento erano davvero poche. Erano presenti nessun altro che amici stretti e i genitori dell’artista originario di Latina.

Tutti i parenti presenti al grande evento avrebbero conferito una prova immensa di amore e coraggio nei riguardi del figlio. La coppia, tuttavia, ammette di pensare già al futuro della loro relazione, sperando di poter ingrandire ulteriormente la famiglia con un figlio.

Tutti i fan di Tiziano sono a loro favore

Le voci di una presunta omosessualità di Tiziano Ferro sono state diffuse fin dagli esordi della sua carriera. Qualche anno fa il coming out che è stato accolto però positivamente da tutti i fan. Tiziano ha apprezzato moltissimo tutti gli auguri da parte del suo seguito, che gli ha davvero mostrato che, probabilmente, i tempi stanno cambiando in positivo.