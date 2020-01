Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? A Los Angeles un appartamento tinto di bianco e grigio

Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro a Los Angeles? Ecco alcune foto bellissime della casa del cantante italiano

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati della musica italiano. Il suo talento infatti non è stato apprezzato solo in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo.

La casa di Tiziano Ferro

La casa del cantante sembra essere davvero spettacolare. La sua sembra essere una dimora veramente eccezionale, una casa e un luogo che riesce ad annullare il caos della vita esterna distaccandosi totalmente dal mondo esterno e immergendosi nella vita professionale della musica.

Il giovane però come molti sanno è molto riservato e non ha mai fatto trapelare la sua vita privata sopratutto dai social. Il cantante infatti subito dopo le nozze con suo marito Victor Allen si è trasferito a Los Angeles dove hanno dato vita alla loro dimora.

In molti però sono curiosi di capire e di vedere com’è la casa del cantante.

Com’è la casa di Ferro?

Pare infatti che molti siano i fans curiosi di vedere la bellissima dimora di Tiziano Ferro anche se è molto difficile visto che il cantante è molto riservato. Tiziano infatti però nell’ultimo video pubblicato sui social, si può vedere alcuni scorci della sua casa davvero interessanti. In realtà non si capisce bene che punto della casa è, ma da quello che si evince è che Tiziano insieme a suo marito, hanno avuto accuratezza sopratutto nei dettagli.

Una casa che si alterna tra le sfumature del bianco e del grigio, in un punto della casa invece troviamo un enorme libreria e dischi. Ma non è tutto, a quanto pare Tiziano all’interno della sua casa, ha anche una stanza tutta per se dedicata interamente alla musica, dove ha preparato la sua nuova canzone per il Festival di Sanremo 2020.