Tiziano Ferro, il terribile lutto dopo il ricovero: l’addio sui social

Tiziano Ferro non trattiene le lacrime su Instagram: il doloroso addio al suo amico a quattro zampe

Nei giorni scorsi, Tiziano Ferro ha annunciato su Instagram che Beau è stato ricoverato d’urgenza a causa di un emorragia interna.

Purtroppo il cuore del suo caro amico a quattro zampe non ha retto ed venuto a mancare nella notte di ieri: lo straziante addio dell’artista commuove il web.

Lutto per Tiziano Ferro: addio a Beau

Giorni pieni di dolore per Tiziano Ferro. Solo qualche giorno fa, il cantante ha condiviso un annuncio che ha immediatamente scatenato la solidarietà del web. L’artista ha affermato che Beau, uno dei suoi cani, è stato operato d’urgenza in una clinica veterinaria a causa di un’emorragia interna improvvisa. Le condizioni del suo cane, adottato lo scorso 26 aprile, sono apparse subito molto gravi. Per questo motivo, il cantate ha invitato i suoi fan a pregare per lui.

In queste ultime ore, è stata diffusa la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: il cuore del suo cane non ha retto e si è spento nella notte di ieri: le parole del cantante sono da brividi.

Il messaggio per Beau

Il dolore trapela dalle parole usate per salutare il suo care amico a quattro zampe. Tiziano Ferro ha voluto ringraziare Beau per questi mesi trascorsi insieme e ha rivolto il suo ringraziamento anche ai fan che in questi giorni gli hanno mandato messaggi di sostegno durante il suo ricovero nella clinica veterinaria:

“Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte”.

E poi ha aggiunto:

“La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero”.

Il cantante custodirà per sempre nel suo cuore l’amore che gli ha donato in questi quattro mesi.