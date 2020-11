Tivoli: pasti gratis in Taverna per i meno abbienti

La Taverna di Dracula a Tivoli si è aggiudicata il titolo di ristorante più generoso d’Italia. Dal 10 novembre e fino al 3 dicembre offrirà pasti gratuiti a chi ne ha bisogno.

La Taverna di Dracula è un ristorante di cucina rumena nel centro storico di Tivoli, diventato Caritas.

Un ristorante che diventa Caritas

A Tivoli, la Taverna di Dracula, un ristorante di cucina rumena, ha deciso di offrire pasti caldi a chi ne ha bisogno. L’iniziativa è iniziata lo scorso 10 novembre e continuerà per circa un mese, fino al 3 dicembre.

Gli stessi proprietari del locale hanno affermato che si sarebbero convertiti in una sorta di tavola calda, assimilabile alla Caritas. Fuori al locale, su una lavagnetta, i gestori hanno scritto gli orari dei pasti serviti gratuitamente ovvero: dalle 12:30 alle 14:30. Ovviamente, saranno rispettate tutte le norme anti contagio. Viene chiesto anche agli indigenti di farlo.

Sulle lavagne sono scritti anche i nomi dei piatti che verranno serviti quotidianamente. Un invito, inoltre, a non avere vergogna perché, se non si può pagare, nel locale non si verrà giudicati in alcun modo.

Un ristorante molto quotato

Sulla loro pagina Facebook, i gestori del ristorante hanno spiegato che la Taverna di Dracula viene considerata uno dei migliori ristoranti della zona. Addirittura, su Trip Advisor è quotata con 5 stelle. Il post è stato condiviso da molte persone e testate, al fine di far sì che chi ne ha bisogno, possa trovare un pasto caldo.

Una bella iniziativa, di carità ed umanità, benché i ristoratori sono tra le categorie più penalizzate dalla pandemia. E’ di questi gesti che si ha bisogno oggi. Un’iniziativa che cade anche nel periodo in cui è stata istituita la Giornata Nazionale dei poveri, voluta da Papa Francesco.

Nella sola città di Tivoli, da inizio pandemia, si sono registrati ben 933 positivi. Oggi, i nuovi contagiati sono 26.