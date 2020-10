Titolo V, Anticipazioni: quando inizia, di cosa tratterà e chi lo conduce

Tutti i dettagli del nuovo programma televisivo in onda dal 16 ottobre su Rai3: giorni, orari e di cosa tratterà. Chi condurrà Titolo V?

In arrivo il nuovo programma televisivo format talkshow di Rai3: cos’è Titolo V?

Chi lo conduce, di cosa tratta, quando andrà in onda e tutti gli altri dettagli su Titolo V.

Titolo V, cos’è il nuovo Talkshow di Rai3

Titolo V è il nuovo programma televisivo di Rai3 che terrà i telespettatori incollati allo schermo grazie alle suggestive tematiche che tratterà ad ogni puntata.

Nel Talkshow si parlerà di informazione, attualità e molti approfondimenti interessanti.

Un nuovo programma di approfondimento giornalistico i cui dibattiti infiammeranno lo studio, anzi gli studi poiché saranno 2: uno a Milano e uno a Napoli per gestire al meglio le ospitate.

Si legge su Superguidatv.it che saranno ospiti del programma esponenti di politica, economia e non solo per approfondire tematiche che ci riguardano da vicino perché inerenti alla realtà dell’Italia.

Il programma trasmetterà in onda dei servizi esclusivi e degli approfondimenti di tematiche ‘calde‘. Si toccheranno proprio quegli argomenti che rappresentano i ‘tasti dolenti’ della nostra realtà.

Senz’altro si infuocheranno discussioni e dibattiti in merito che tanto nutrono la curiosità dei telespettatori.

I protagonisti di ogni puntata potranno esprimere la loro opinioni sui temi trattati in sede sfruttando questo spazio per comunicare nel miglior modo il loro pensiero ai telespettatori a casa.

I presentatori: quando vederlo e su che canale

Il programma andrà in onda il venerdì sera in prima serata su Rai3 a partire da venerdì 16 ottobre 2020.

Una doppia conduzione è quella che andrà in onda per Titolo V con Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei. Proprio loro saranno al timone di questo nuovo scoppiettante talkshow. ognuno occuperà una sede diversa in modo da dislocare al meglio ospiti e tematiche nell’arco della puntata.

Roberto Vicaretti è un giornalista originario della provincia di Terni noto ai telespettatori per il gran successo ottenuto con l’ultima edizione di Agorà Estate. Presente anche per RaiNews24 ha ora abbracciato volentieri la promozione ricevuta con la conduzione in prima serata di Titolo V.

Insieme a Vicaretti ci sarà anche Francesca Romana Elisei alla conduzione di Titolo V: bravissima giornalista che ha già collaborato con importanti colossi dell’informazione come Repubblica, Annozero e SkyTg24.