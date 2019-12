Vi ricordate della cantante di Amici di Maria De Filippi, Tijana Boric in arte Tish? Ecco come la ritroviamo oggi dopo la fine dell’ultima edizione del Reality di Maria De Filippi

Tijana Boric in arte Tish, è nota al pubblico per aver partecipato all’edizione 2018/2019 del celebre Reality di Maria De Filippi, che forma e scova talenti italiani.

Di origini serbe, la bella e particolare l’ex concorrente di Amici, si è distinta non solo per i suoi iconici puntini neri sul viso ma anche per le sue intense interpretazioni e per essere un’autrice di testi.

Ma come si è evoluta la sua vita dopo la sua partecipazione al Reality della moglie di Maurizio Costanzo? (l’articolo prosegue dopo la foto).

Tish ad un passo dalla finale di Amici

Nessuno può dimenticare Tish e la sua personalità creativa ed esuberante. La sua voce e il suo modo di interpretare l’hanno resa unica e modello per molti dei fan che la seguono sui social.

Tratto distintivo dell’ex concorrente, i suoi due punti neri sul viso, che da anni disegna ogni giorno per distinguersi, come rivelò in una vecchia intervista.

‘I puntini inizialmente erano sotto gli occhi più in alto. E tutti mi copiavano, non riuscivo ad avere una cosa che mi distinguesse’

poi aggiunse:

‘un giorno ho tolto tutto e ho lasciato solo i puntini ma in mezzo alla faccia e nessuno mi ha copiata’

La pupilla di Rudy Zerbi, come ricorderete arrivò a sfiorare la finale insieme al tenore Alberto Urso, che è stato poi vincitore del Reality di Maria De Filippi.

Tish, ecco come la ritroviamo oggi dopo il Reality

Sempre bellissima, la cantante di Amici, si fa notare non solo per il suo essere decisamente ‘rock’, non ha abbandonato i suoi iconici puntini neri, ma ha sfoggiato su instagram un nuovo ed esuberante look.

La cantante non ha solo accentuato il rosso dei suoi capelli, che mettono in evidenza i suoi bellissimi occhi chiari, valorizzati a loro volta da un make up eccentrico, che rispecchia il suo costante desiderio di essere unica e controcorrente.