Tisane per dormire bene la notte: quali bere per un sonno ristoratore

Non riesci a riposare bene la notte? Bevi una di queste tisane: dormirai meglio, più a lungo e ti sentirai energetico e rivitalizzato al mattino. Ecco quali bere.

Se il tuo sonno è tormentato e non ristoratore prova una di queste tisane per dormire meglio.

Trucchi per riposare meglio di notte

Quando stiamo vivendo un periodo stressante e pesante da gestire anche il sonno ne risente.

Non dormire bene durante la notte significa sentirsi scarichi, privi di energie e non reattivi durante il giorno compromettendo tutto quello che dobbiamo fare nell’arco della giornata.

Ci sono dei trucchetti che puoi usare per dormire meglio e sono davvero molto semplici:

Una doccia calda oppure un bagno bollente rilassante

Fare 1 ora di sport al giorno non troppo a ridosso delle ore serali

Non mangiare troppo a cena e prediligere cibi facilmente digeribili

Non guardare schermi di ipad, pc, e cellulare 15 minuti prima di dormire

Ascoltare musica classica

Meditare

Leggere un buon libro a luce soffusa e puntata sulle pagine

Bere una bevanda calda

Bere qualcosa di caldo prima di dormire è un’ottima strategia per rilassare corpo e mente e cosa c’è di meglio di una tisana a base di erbe officinali che calmano e rilassano?

Ecco quali sono le tisane giuste da bere prima di dormire per una notte riposante, ricaricante e sogni tranquilli.

Tisane per dormire meglio

Le migliori erbe per combattere l’insonnia sono queste:

Camomilla. Possiede proprietà calmanti e rilassanti, distende il sistema nervoso e anche i muscoli contratti. Potete bere una tisana a base di camomilla in assolutezza oppure unirla ad altre erbe. Ottima e curativa se assunta insieme ad un cucchiaio di miele.

Malva. Questa erba curativa è particolarmente efficace contro i disturbi dello stomaco e dell’intestino che non ti fanno dormire. Favorisce il rilassamento delle pareti dello stomaco e distende quelle del tratto intestinale.

Melissa. Un erba medicinale dalle virtuose capacità rilassanti e calmanti, scaccia via stress e depressione con una tisana alla melissa calda e fumante. Dormirete sogni tranquilli e profondi.

Valeriana. L’erba officinale per l’insonnia che sicuramente conosci, venduta in erboristerie e farmacie in capsule ma se trovate l’estratto delle foglie per la tisana è anche meglio.

Passiflora. Il sapore è simile alla valeriana ed il suo effetto sedativo è molto efficace: calmerete i bollenti spiriti dovuti all’ansia, allo stress e all’angoscia.