Tiromancino, arrestato per una rapina in banca a Roma Zampaglione Francesco: fratello del leader del noto gruppo

Tiromancino, arrestato per una rapina in banca a Roma Zampaglione Francesco: fratello...

Arrestato a Roma per una rapina in banca Francesco Zampaglione, fratello del leader dei ‘Tiromancino’. Ecco tutti i dettagli della vicenda

Nelle ultime ore sta impazzando sul web, la notizia relativa all’arresto di Francesco Zampaglione, fratello di Federico Zampaglione e fondatore nel 1989 della nota band di successo, i ‘Tiromancino’.

Francesco Zampaglione, rapina con pistola giocattolo

Il fratello del Leader del gruppo di ‘Per me è importante‘, è stato arrestato nella giornata di ieri 29 Agosto dagli agenti di polizia del Reparto Volanti, a seguito di una rapina in una banca locata sulla Circonvallazione Gianicolense.

Secondo quanto riportato dalle testate più note, l’uomo, intorno alle ore 14 è entrato in banca ‘armato’ di una pistola giocattolo, alla quale aveva rimosso il tappino rosso affinchè i commessi della banca la prendessero per una vera arma da fuoco.

Non hanno fatto in tempo gli impiegati ad avvertire la polizia, così spaventati, hanno consegnato a Francesco Zampaglione i contanti. L’uomo è poi scappato con la refurtiva, cambiandosi la maglia affinchè non venisse riconosciuto.

Un passante però, che ha assistito alla scena, lo ha inseguito chiamando le forze dell’ordine. E’ stato così possibile fermare e identificare il fratello del leader dei Tiromancino con la sua refurtiva, arrestato poi dagli agenti e portato in commissariato.

Francesco Zampaglione processato per direttissima dopo la rapina

Dopo il suo arresto Francesco Zampaglione, è stato portato al noto carcere romano, il Regina Coeli, e secondo il Corriere di Roma, verrà processato nella giornata di oggi, 30 Agosto per direttissima.

Il Fratello di Federico Zampaglione ha fatto parte per lungo tempo del gruppo dei Tiromancino, al quale ha detto addio in via definitiva nel 2015 a causa delle continue liti con il leader del gruppo.

n addio a seguito del quale, Federico dovette annunciare sui social, di dover interrompere il Tour.

Francesco e Federico Zampaglione