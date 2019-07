Paura per Tinto Brass, ricoverato d’urgenza in prognosi riservata

Il regista italiano Tinto Brass è stato ricoverato urgentemente all’Ospedale ed è in prognosi riservata. Cosa è successo?

Tinto Brass è ora in prognosi riservata dopo essere stato portato urgentemente all’Ospedale. Ecco i dettagli sul suo stato di salute.

Il regista del cinema erotico colto da malore

Il regista del cinema erotico italiano aveva già fatto spaventare tutti nel 2010, quando fu colpito da un ictus per poi riprendersi e continuare il suo lavoro.

Ieri notte era a casa tranquillo con la moglie Caterina, quando in un attimo la febbre è salita improvvisamente e viene colto da un malore nella notte.

Immediata la richiesta di soccorso e il trasporto d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea di Roma:

“fino a ora di cena tutto bene, poi ho chiamato l’ambulanza…stava male…”

Ha raccontato la moglie nel panico a Il Corriere della Sera, evidenziando di come la situazione sia precipitata in pochissimo tempo subito dopo cena.

Nella villa di Isola Farnese l’incubo ha preoccupato la moglie riportandola a quel tragico 16 maggio 2010, quando un ictus cancellò la memoria di suo marito – poi recuperata – pensando al peggio.

Le condizioni del regista italiano

Il regista italiano si trova ora in terapia intensiva e non ci sono aggiornamenti in merito al suo stato di salute. La moglie, sempre al quotidiano di cui sopra, ha rilasciato alcune parole:

“si tratta di un momento delicato e deve stare sotto osservazione”

Una diagnosi incerta, anche se evidenzia lo stato vigile del regista che l’ha riconosciuta:

“un fulmine a ciel sereno, era felice e molto impegnato”

Tantissimi i progetti della coppia attuali e futuri alla quale non vogliono assolutamente rinunciare.