Tinì Cansino, chi sono il marito e i figli dell’opinionista di Uomini e Donne?

Chi è Tinì Cansino, l’opinionista del trono over di Uomini e Donne, che esprime la sua sui cavalieri e le dame, assieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari

Scopriamo tutti i segreti di Tinì Cansino, la bella opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Chi è Tinì Cansino?

Tinì Cansino, pseudonimo di Photina Lappa, nasce a Volos, in Grecia, il 23 settembre del 1959.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo negli anni ’80, quando a 20 anni entra a far parte del cast di “Drive In”, storico programma che rivoluziona completamente la televisione di quegli anni.

La vera popolarità per la donna arriva quindi nel 1983, quando viene scelta per vestire il ruolo di una delle indimenticabili “Ragazze fast food” di Drive In. Collabora con altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Carmen Russo, Lory Del Santo ed Eva Grimaldi.

Esordisce anche nel mondo del cinema, con pellicole del calibro di ‘Carabinieri si nasce’, ‘Doppio misto’ e ‘Provare per credere’ e in alcune pellicole erotiche come ‘Delizia’, ‘A un passo dall’aurora’ e ‘Arabella l’angelo nero’.

Nel 1989, la donna abbandona le scene per dedicarsi alla famiglia.

Torna alle scene nel 2012, quando entra a far parte del cast di Uomini e Donne, nel ruolo di opinionista del trono over al fianco di Tina Cipollari e di Gianni Sperti.

Chi sono il marito e i figli?

La donna è molto riservata e per questo motivo non si hanno tanti dettagli relativi alla sua vita privata. Ciò che è noto è che sia sposata con Claudio Di Giulio, da cui ha avuto Tamara e Nicolas.

Tamara ha seguito le orme della madre, intraprendendo la carriera di attrice e recitando nel film di Carlo Verdone ‘Io, loro e Lara’.

In realtà, Tinì ha anche un’altra figlia: si tratta di Voula, la primogenita, nata da una relazione precedente.