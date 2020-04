‘Non si sposeranno più’ Tina Cipollari e Vincenzo in crisi? La verità dietro l’annullamento delle nozze

‘Non si sposeranno più’ Tina Cipollari e Vincenzo in crisi? La verità...

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara ‘non si sposeranno più’. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Nuovo. Aria di crisi tra l’opinionista Vamp e il suo Compagno? Tutta la verità

Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse del Dating Show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il quale attualmente è in stop a causa delle misure di prevenzione determinate dallo stato di Emergenza per la Pandemia in atto.

L’opinionista di Canale Cinque è stata recentemente al centro di un gossip insieme al suo compagno Vincenzo Ferrara, sul settimanale Nuovo.

Secondo la rivista edita da Il Cairo Editore, i due hanno annullato le nozze. C’è aria di crisi nella coppia? Tutta la verità rivelata da una fonte a loro vicina.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: matrimonio annullato

Dopo i numerosi gossip rosa, l’opinionista Vamp di Uomini e Donne e il suo Vincenzo non si sposeranno più. A lanciare l’indiscrezione il magazine di Riccardo Signoretti, secondo cui il giorno più bello della coppia era previsto su per già tra la decina e la quindicina di Aprile.

Ma cosa ha fatto rimandare le nozze? Una fonte anonima molto vicina alla coppia rivela la verità (l’articolo continua dopo la foto):

Nessuna crisi, rivela la rivista, purtroppo a causa del Coronavirus e ‘i decreti del governo’ che ‘hanno bloccato tutto’ hanno fatto si che le nozze fossero rimandate.

Una decisione si sofferta, ma non dipendente dalla presunta crisi che aleggiava tra i rumors sul web sin dalla fine dello scorso anno, una crisi poi smentita dalla stessa Tina.

Tutte le curiosità sul matrimonio della Vamp di Uomini e Donne

Se non fosse stato rimandato, le nozze tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sarebbero celebrato a Firenze.

Una cerimonia semplice durante la quale sarebbero intervenuti solo i parenti e gli amici più intimi.

A quando le nozze? Attualmente pare sia stato tutto rinviato all’estate si legge su Nuovo ‘nella speranza che questo incubo sarà finito per allora’. Si attendono in merito notizie ufficiali.