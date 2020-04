Esplode la rabbia cieca di Tina Cipollari, zarina di ‘Uomini e Donne’. L’opinionista s’infervora, si agita e minaccia di procedere per via legali.

Incontenibile, come sempre. Tina Cipollari impazza fuori da Uomini e Donne, celebre trasmissione di Canale 5. Dopo l’ultima puntata del Trono Over, la pitonessa di Viterbo ha perso le staffe, sbraitando e avanzando minacce.

Siamo su Instagram e, ahimè, non si è trattato di uno scherzo ai danni di Tina Cipollari. Dall’alto del suo canale social, che vanta oltre 1,1 milioni di followers, la scoppiettante 54enne ha dato sfogo a tutta la sua rabbia dopo aver scoperto di un post pubblicitario di prodotti dimagranti, che ha usato la sua immagine in maniera illegittima.

Tina Cipollari e l’uso non autorizzato della sua immagine

Apriti cielo. Dopo aver appreso la sconvolgente notizia, all’irascibile pitonessa di Uomini e Donne le è andato il sangue alla testa. Tina Cipollari ha sbroccato, postando il seguente avviso attraverso le Instagram stories:

“È una notizia falsa! Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta ma saranno denunciati!”

È bastato un post non autorizzato a far andare su tutte le furie Tina Cipollari che, stizzita per la frode, ha provveduto ad informare tutti i suoi fan. Ma l’impulsiva Tina non si è limitata ad urlare ed inveire contro il marchio di prodotti dimagranti.

Stando a quanto ha scritto la stessa Cipollari su Instagram, l’opinionista di Uomini e Donne ha intenzione di presentare denuncia contro il fantomatico brand di prodotti per la silhouette. Che sia il prezzo da pagare per la notorietà, questo non ci è dato sapere.

Sta di fatto che per Tina Cipollari questo non è stato, in assoluto, un gran momento. Il messaggio social della 54enne di Viterbo ha condensato in 100 caratteri tutta la sua indignazione e collera.