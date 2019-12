Tina Cipollari senza trucco ‘Irriconoscibile’: lo scatto al naturale lascia tutti senza parole

Tina Cipollari, come non l’avete mai vista, l’opinionista di Uomini e Donne senza un filo di trucco, ecco alcune foto

Tina Cipollari è una delle opinionisti di Uomini e Donne più amate di Canale Cinque si è fatta vedere come non ha mai fatto. La Cipollari infatti si è mostrata sui social senza trucco e senza inganno.

Tina Cipollari a Uomini e Donne

La simpaticissima Tina Cipollari è una dei personaggi più discussi e amati della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. La Cipollari ormai è una presenza fissa all’interno del programma e ormai il pubblico non può fare a meno della sua presenza. Al suo fianco però non manca mai il simpatico Gianni Sperti che insieme formano una coppia super simpatica.

I suoi modi però non sono sempre delicati, anzi il più delle volte è molto sfacciata e questo può causarle antipatie e odio all’interno dello studio. Ma Tina di questo si preoccupa ben poco proprio perchè il pubblico è sempre dalla sua parte.

Tina Cipollari senza trucco

Tina all’interno del programma ormai è una presenza fissa e non si può assolutamente fare a meno di lei, sopratutto con i suoi abiti pazzeschi e il suo trucco molto marcato. Ed è proprio questo che spesso molti fan si chiedono com’è l’opinionista senza un filo di trucco. Nonostante non si sia mai fatta vedere senza make-up, Tina sembra essere stata ripresa anche in queste vesti. Molte sono infatti le foto sui social dove Tina si presenza quasi senza trucco, ecco alcune foto dell’opinionista:

Ma i commenti alle sua foto senza trucco non sono stati cattivi, l’opinionista infatti ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dei fan: