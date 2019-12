Tina Cipollari scatta la denuncia, rissa e minacce a Uomini e Donne: cos’è successo in diretta

L’opinionista Tina Cipollari ha scioccato tutti durante la scorsa puntata di Uomini e Donne: cosa è accaduto con una signora del pubblico

Ad Uomini e Donne si sà, i colpi di scena sono all’ordine del giorno, ma quello che è capitato oggi non era mai stato visto prima. Tutti i particolari sull’accaduto che ha visto protagonista la vulcanica Tina Cipollari!

I protagonisti di Uomini e Donne

La fortuna del programma “Uomini e Donne” che ormai da 19 anni inchioda migliaia di telespettatori agli schermi nel pomeriggio di Canale5 non è solo la presenza della conduttrice Maria De Filippi.

Oltre alla regina della tv infatti nel programma sono nati molti personaggi divertenti, o ammirati, o alcune volte odiati, ma indimenticabili.

Tanti i tronisti o corteggiatori del programma che hanno fatto la storia e sono rimasti nel cuore dei telespettatori come Francesco Monte, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Soleil Sorge che poi hanno continuato la carriera nello spettacolo.

Altri personaggi ad Uomini e Donne hanno trovato una dimensione che li ha portati invece a restare nel programma di Queen Mary come Gianni Sperti ex ballerino ed ex marito di Paola Barale e Tina Cipollari l’ironica vamp.

I due opinionisti in particolare animano le puntate con battute e sketch esilaranti.

Epici ormai sono i siparietti tra Tina e la tronista Gemma Galgani che portano in studio e a casa risate talvolta incontrollabili anche per la padrona di casa Maria De Filippi.

L’esplosione di Tina Cipollari contro il pubblico

La vulcanica Tina Cipollari questa volta ha superato se stessa durante la puntata odierna del Trono Over.

A differenza del solito lo scontro non si è consumato tra Tina e la dama Gemma Galgani sui malgrado già impegnata in un dramma personale con il corteggiatore Juan Luis.

Mentre la dama spiegava la situazione complessa tra lei ed il napoletano Tina Cipollari ha dato spettacolo inveendo contro una donna del pubblico.

La spettatrice aveva deciso infatti di prendere le parti di Gemma e dunque aveva accusato la Cipollari di creare situazioni con Juan per fare ingelosire ed infastidire la Galgani.

Tina da verace qual è non si è lasciata intimorire dal commenti ed ha risposto ironicamente ma in maniera pungente:

“Signora io la denuncio”

Lo scontro tra le due non è ovviamente finito qui ma il botta e risposta è proseguito con Queen Mary che osservava divertita la scena che non vedeva per una volta protagonista la dama del Trono Over.

Chissà se nella prossima puntata l’attenzione tornerà sulla tormentata storia tra Gemma ed il suo corteggiatore che avrebbe già preso il volo?

Ecco Tina furiosa durante la puntata di Uomini e Donne: