Tina Cipollari denuncia il figlio ‘Coinvolto il gare clandestine’: l’opinionista sconvolta: ma è tutto uno scherzo delle Iene

La simpatica e scatenata Tina Cipollari è una delle opinioniste più amate del dating show di Uomini e Donne. La bella Tina è ormai di casa nel programma di Maria De Filippi e spesso e volentieri rallegra le puntate del programma d’amore, con i suoi teatrini con la simpatica Gemma Galgani.

Tina Cipollari è una delle donne dello spettacolo più amate e seguite dal web. La sua simpatia e allegria è molto apprezzata dal pubblico italiano, ma noi la conosciamo solo per come appare in TV senza mai far trapelare la sua vita privata, pare però che a regalarci un pizzico della sua vita privata sia stata proprio la redazione de le Iene. La bella Tina infatti, è stata vittima di uno scherzo molto cattivo della redazione.

Le Iene infatti insieme alla complicità del figlio di Tina, doveva fingere di aver manomesso la sua minicar per aumentare la velocità della macchina da 45 Km/ a 120 Km/h ad un costo di 2800 euro. Ma non è finita qui, il giovane infatti avrebbe anche finto di aver partecipato a gare clandestine proprio la sua minicar.

Tina Cipollari venuta a conoscenza di questa cosa, ha scatenato come sempre la sua preoccupazione e la sua rabbia più di quanto a volte fa nel dating show di Canale Cinque.

Pare però che lo scherzo organizzato da le Iene, non è andato proprio come la redazione del programma ha sperato. Lo scherzo pare infatti abbia preso una piega inaspettata. Tina infatti disperata dalla situazione, ha deciso di recarsi dai carabinieri e di denunciare il figlio.

La denuncia è stata depositata, ma solo all’uscita della caserma, l’opinionista è venuta a conoscenza che le era stato organizzato uno scherzo molto cattivo.