Tina Cipollari magrissima, capelli lunghi e trucco pesante ‘Irriconoscibile’: l’opinionista di Uomini e donne in uno scatto amarcord

Tina Cipollari l’opinionista di Uomini e Donne irriconoscibile. La donna immortalata con capelli lunghi biondi e trucco dark – Foto-

Tina Cipollari in una foto sui social, appare magra e con trucco molto marcato. L’opinionista di Uomini e Donne è una delle donne più apprezzato dal pubblico di Canale Cinque, con la sua solarità e la sua sottile ironia fa divertire i suoi più affezionati fan. Prima di diventare la famosa opinionista e pupilla di Maria De Filippi, Tina è stata in primis la tronista del programma. Da allora la sua carriera è stata tutta in discesa, ritrovando il suo successo proprio nel programma di Canale Cinque.

Tina Cipollari, magra e trucco dark

Tina è una una veterana di Uomini e Donne e in molti la ricordano più magra di adesso. Pare infatti che in queste ultime ore, stia girando una foto dell’opinionista quasi irriconoscibile. Il nuovo look di Tina ha lasciato i suoi fan senza parole. Capelli lunghi e biondi con un trucco molto marcato. In realtà il nuovo look è dovuto alla presentazione del suo nuovo libro ” No Maria, io esco”.

Tina infatti si è mostrata con un look totalmente diverso, con capelli lunghi biondi e con un look più naturale. Nonostante il cambiamento pare che i fan abbiano apprezzato molto questo suo nuovo look, gradendo il cambio look dell’opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne quando riparte

Per i fan più accaniti della simpaticissima Tina, fortunatamente rivedranno la veterana del programma molto presto. Pare infatti che Uomini e Donne ripartirà ufficialmente il 9 Settembre 2019 anche se le registrazioni del programma sono già iniziate. Come sempre Tina darà del filo da torcere ai nuovi tronisti e ai corteggiatori, d’altronde questo è il suo “lavoro”.