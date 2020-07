Tina Cipollari finita la storia con Vincenzo: c’entra l’ex Kiko Nalli

Tina Cipollari, storia d’amore con il fidanzato Vincenzo giunge a capolinea: c’entra il suo ex marito, il gossip impazza

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, quello di Tina Cipollari che da anni intrattiene il pubblico con la sua simpatia ed ironia.

Secondo quanto riportato da diversi siti di gossip, la storia d’amore tra la bionda opinionista e il ristoratore fiorentino è giunta al capolinea e pare che c’entri il suo ex marito, Kikò Nalli.

Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato

Come ogni anno, Tina Cipollari è la protagonista di Uomini e Donne. La bionda opinionista è in grado di far sorridere il pubblico con la sua simpatia ed ironia. Di recente, è al centro delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Vincenzo, un prestigioso ristoratore conosciuto circa due anni fa. Da alcuni mesi si vociferava la crisi tra i due e pare che oggi la rottura sia definitiva.

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più Tv sarebbe stata lei a mettere un punto alla loro relazione. Ma quali sono i motivi che si celano dietro a questa sua scelta?

I motivi dell’addio

I più informati sostengono che la vamp si sarebbe stancata di questa storia d’amore a distanza. Difatti, Tina Cipollari abita a Roma, dove è impegnata anche con Uomini e Donne mentre Vincenzo possiede una osteria nella città fiorentina.

Dopo due anni da loro primo incontro, l’opinionista dal dating show di Canale 5 ha messo un punto alla loro storia d’amore e alcuni sostengono che ci sia stato anche un riavvicinamento tra la Cipollari e l’ex marito, l’hair stylist Chicco Nalli avvenuto quando lo scorso inverno è stato colpito da un malore e lei l’ha immediatamente raggiunto in ospedale. Per il momento, la notizia della loro separazione non è stata smentita dai diretti interessati.