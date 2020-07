Tina Cipollari irriconoscibile, drastico cambio look ‘Adesso sembra Gemma’: l’opinionista nella bufera

Tina Cipollari nei nuovi scatti è irriconoscibile. La cosa non sfugge ai suoi fan e tra i commenti sbuca fuori: “Assomigli a Gemma”

Tina Cipollari dopo l’intensa stagione di Uomini e Donne si rilassa e posta qualche nuovo scatto, nei quali è irriconoscibile. L’opinionista sta trascorrendo le sue vacanze a Firenze, raggiungendo il suo compagno Vincenzo Ferrara. Nella foto appena postata non sembra la solita e non ha convinto i suoi fan.

Lo scatto che ha poco convinto

Grazie all’emergenza sanitaria molti vip hanno scelto di restare in Italia e Tina non fa eccezione. La donna ha raggiunto il suo compagno Vincenzo Ferrara a Firenze, che gestisce ed ha una sua attività. Questo pone fine alle voci insistenti che parlavano di una crisi tra i due.

Tina ha mostrato un nuovo look, condividendo una foto con i suoi fan ringraziando il suo parrucchiere. Molti suoi fan però non erano concordi con lei e non hanno amato il suo look, facendole notare come assomigli tantissimo alla sua rivale televisiva Gemma Galgani!

La rivalità con Gemma Galgani

La rivalità ed i litigi tra Tina e Gemma sono quasi epici e tradizioni del programma televisivo. Si tratta di litigi veri come confermato dalla stessa Gemma:

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male”.

Ha poi proseguito dicendo che in passato Tina ha portato più volte una mummia durante le riprese, dicendo che fosse Gemma. Tina inoltre l’attacca sul suo aspetto fisico, dicendo che è brutta con il nasone. Gemma alla fine chiosa dicendo