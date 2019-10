‘Lo fa a telecamere spente’ Tina Cipollari svela cosa combina Gemma dietro le quinte

Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne, rivela alcune cose di Gemma Galgani che non tutti sanno: “Lo fa a telecamere spente” ecco cosa ha dichiarato

La simpaticissima opinionista di Uomini e Donne torna di nuovo a parlare della sua vittima sacrale Gemma Galgani. Ormai le due all’interno del programma di Maria De FIlippi si fanno la guerra da oltre 10 anni, arrivando alcune volte, anche alle mani.

La simpaticissima Tina Cipollari è una delle opinioniste di Uomini e Donne più discusse di sempre. La Cipollari infatti si è fatta notare oltre per la sua simpatia, anche per i continui attacchi a Gemma Galgani. Le due infatti fin dall’inizio, non si sono mai sopportate e a distanza di 10 anni continuano a dirsene di tutti i colori. Eppure sembra che l’ira della Cipollari nei confronti della Gagani non si arrestano mai, proprio in una recente intervista, Tina Cipollari, ha confessato tutto quello che combina Gemma dietro le quinte.

L’odio di Tina nei confronti della dama del parterre femminile sembra essere aumentato, da quando Gemma le ha affibbiato un nomignolo per niente carino “cicciona”

La simpatica opinionista di Uomini e Donne, ha infatti parlato del rapporto che ha con la dama Gemma Galgani. Ormai è riconosciuto che le due non si sopportano, ma Tina sostiene che il suo odio sia cresciuto da quando Gemma glie ne dice di tutti i colori dietro alle quinte. Pare infatti che Tina in una recente intervista, abbia parlato dei comportamenti scorretti della dama:

“Pace con Gemma? Non mi interessa, tanto non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono, ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha e quello che le dico. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori.

La celebre opinionista ha poi svelato:

Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”.

La Cipollari non sembra per niente intenta a fare “pace” con la dama, anzi sembrano viaggiare su due binari opposti e preferisce di gran lunga cosi.