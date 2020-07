Incredibile reazione di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne si è mostrata infastidita e ha minacciato il celebre hair stylist Federico Lauri.

L’antipatia, come l’amore, è un sentimento potente. Una vera forza trainante che può degenerare in un veleno di odio e livore, che può protrarsi avanti anche per svariati anni.

Tina Cipollari, storica opinionista del dating show Uomini e Donne, sopporta molte cose, ma se c’è una cosa che proprio non tollera è Gemma Galgani. Tina la detesta, non la sopporta, la odia. Alla prima occasione rovescia tutta la sua cattiveria e rabbia sulla dama torinese.

Tina Cipollari si incavola con Federico Fashion Style: tutta colpa di Gemma Galgani

Alcuni giorni addietro Tina Cipollari si è recata presso il noto salone di bellezza di Federico Fashion Style, suo amico e affermato hair stylist dei vip. La verace diva di Uomini e Donne tutto si poteva immaginare fuorché di sentire menzionare il nome della sua acerrima nemica: Gemma Galgani.

La cinquantaquattrenne romana ha avuto, infatti, una sgradevole sorpresa. Dopo aver richiesto delle schiariture ai capelli, Federico Lauri le ha eseguite con la cosiddetta “tecnica della corona”.

Tina Cipollari l’ha indossata come una vera e propria regina e ha manifestato il desiderio di portare a casa la pseudo corona. Per tutta risposta, l’hair stylist l’ha bloccata e le ha spiegato:

“Mi serve per domani, viene una signora che deve fare le schiariture!”

Decisivo è stato l’intervento dell’assistente di Federico che ha esclamato:

“Sì, domani appuntamento con la signora Galgani Gemma…”

Tina Cipollari, tra l’ira e l’impulsività, ha immediatamente dato in escandescenze:

“Se questa domani viene qua, tra me e te finisce tutto!”

Tutta l’esilarante gag è stata registrata e postata sulle Instagram Stories di Federico Fashion Style. Ma si è trattato di uno sketch per far divertire i fan della Cipollari? Forse.

Una cosa è certa: la caustica opinionista di Maria De Filippi proprio non vuole saperne di Gemma. Visibilmente infastidita, ha mostrato grande indisponenza verso la settantunenne piemontese.

Si sa, è da una vita che Tina Cipollari prova antipatia nei confronti della dama del Trono over. Ma c’è da preoccuparsi: per quanto tempo ancora si protrarrà tale astio nei riguardi di Gemma Galgani?