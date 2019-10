Tina Cipollari devastata, la vita segreta del figlio – La Denuncia a Le Iene

Tina Cipollari brutto colpo per l’opinionista di Uomini e Donne, disperata per la vita segreta del figlio: arriva la denuncia, il tranello de Le Iene

La simpatica Tina Cipollari è una delle opinioniste di Uomini e Donne più amate e discussa del momento. La veterana del programma di Maria De Filippi (nota per i suoi scontri con Gemma Galgani), in queste ultime ore sembra esser finita ancora una volta sotto le luci dei riflettori per uno scherzo organizzato da Le Iene.

Tina Cipollari in lacrime

La simpatica opinionista a quanto pare, è stata vittima di uno scherzo organizzato dalla Redazione de Le Iene. Il programma insieme alla complicità del figlio maggiore Mattias, hanno fatto credere all’opinionista che il primogenito avesse una vita segreta e che fosse appassionato di corse clandestine. Ma lo scherzo non si è fermato qua, le Iene infatti, insieme alla complicità di un meccanico, hanno fatto credere all’opinionista che la macchina elettrica di suo figlio fosse stata modificata per arrivare ad una velocità di 120km/h. Tutto è stato confermato da alcuni documenti che attestavano legalmente che lei era la responsabile di quelle modifiche alla macchina del figlio.

Cipollari denuncia il figlio Mattias

A rendere tutto più reale, il meccanico avrebbe mostrato all’opinionista un video dove il figlio partecipa a diverse gare clandestine. La cosa che preoccupa di più Tina è che alla fine del video il figlio veniva accerchiato da un grippo di ragazzi che lo minacciavano di riscuotere alcuni soldi.

Purtroppo Tina non è riuscita a mantenere la calma, furiosa e quasi senza speranze decide di recarsi in caserma per denunciare il tutto. La redazione però è arrivata giusto in tempo per fermare l’ira della Cipollari. Lo scherzo però non è stata apprezzato per niente dall’opinionista che da li a poco quasi si sentiva male.