Tina Cipollari irriconoscibile, ecco come ha fatto a perdere 20 kg

L’opinionista di Uomini e Donne è riuscita a perdere molto peso. Ha svelato il segreto del suo dimagrimento.

Tina Cipollari è riuscita a perdere 20kg in pochissimo tempo. Come avrà fatto?

Ecco svelato il segreto del suo incredibile dimagrimento!

Tina Cipollari ha perso 20 kg, ecco come

Conosciamo tutti Tina Cipollari, l’amatissima opinionista di Uomini e Donne che negli ultimi anni aveva preso molto peso.

La donna ha scelto di tornare in forma e per questo si è messa a dieta.

Per tale ragione, si è messa in contatto con una nutrizionista, che le ha ideato un piano alimentare perfetto per lei.

Secondo alcune indiscrezioni, Tina sarebbe stata sfidata a perdere peso in poco tempo. E in effetti a Cipollari avrebbe vinto la scommessa, visto che pare abbia perso 20 kg in men che non si dica!

Tutti i segreti della sua dieta

Nel corso di un’intervista, Tina Cipollari ha svelato di avere l’intenzione di perdere altro peso.

L’opinionista vorrebbe perderne almeno altri 5 e raggiungere così i 25 kg totali persi.

Anche la nutrizionista ha svelato come Tina stia riuscendo a perdere tutto questo peso:

“È stato importante conciliare una sana alimentazione con la sua vita frenetica. È una persona che viaggia molto, quindi anche sul treno deve poter consumare un pasto adeguato, composto da carboidrati, proteine, olio e verdure.”

e poi ancora:

“Non ci sono indicazioni sulle quantità. Questo non vuol dire ‘a volontà’, ma in porzioni normali. Dopo 4-5 giorni l’organismo si auto regola.”

Questa dieta di Tina Cipollari sembrerebbe essere davvero efficace e starebbe spingendo in moltissimi tra i suoi fan a imitarla.

Non ci rimane che augurare a Tina di continuare in maniera egregia il suo percorso di dimagrimento e di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su Tina Cipollari!