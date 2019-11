Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne ha perso 12 Kg in un mese solo. Ma come ha fatto? La simpatica romana lo rivela al Maurizio Costanzo Show

Tina Cipollari è una delle donne più apprezzate della televisione italiana. La simpatica opinionista infatti è un personaggio immancabile nella trasmissione di Uomini e Donne ed infatti è quasi sempre il personaggio principale della trasmissione.

Tina Cipollari ha perso 12 Kg

La simpatica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, in queste ultime settimane, ha deciso di prendersi cura un po di più di se stessa mettendosi a dieta. La Cipollari infatti come in molti sanno è una persona molto golosa che fa fatica a rinunciare ai dolci e al cibo in generale. La donna infatti in questi anni ha recuperato un bel po di chili aumentando un po’ troppo il suo peso.

A pensare però alla sua linea è stata una nutrizionista chiama in causa dal programma di Uomini e Donne. La Cipollari infatti è stata sfidata a perdere peso in poco tempo. L’opinionista non se lo è fatto ripetere più volte e ha deciso di accettare la sfida e di mettersi a dieta. Nel corso delle settimane infatti Tina è riuscita a perdere addirittura 12 Kg. Ma come ci è riuscita?

Tina al Maurzio Costanzo Show

La simpatica opinionista di Uomini e Donne, ospite del programma su Canale Cinque del Maurizio Costanzo Show, ha rivelato i segreti della sua dieta. Accompagnata in questo percorso da un esperta nutrizionista, la Cipollari ha deciso di dare un cambiamento alla sua vita perdendo peso.

L’opinionista infatti nella puntata di ieri al Maruzio Costanzo Show, ha precisato di voler perdere altri chili per arrivare ad un totale di 25 Kg. La Cipollari infatti è già a metà percorso e adesso il suo unico scopo è di dimagrire ancora di più entro Natale.

Nonostante la tentazione sia davvero tanta, la Cipollari sembra resistere alla difficoltà della dieta. Determinata come non mai, Tina deciso di essere più forte e di voler raggiungere il suo obiettivo. Tina ce la farà? Staremo a vedere