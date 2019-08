Tina Cipollari in vacanza ‘Sembri una balena’ la foto verso Ibiza scatena l’odio della rete – Foto

Tina Cipollari, il suo ultimo scatto sui social finisce nel mirino degli haters:”Le balene vanno nei mari del nord”

Una delle opinioniste più famose di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è duramente criticata da alcuni utenti su IG.

Tina Cipollari: “Stacci e non tornare”

Uno dei volti più amati e seguiti del dating show di Maria De Filippi è, senza dubbio, quello di Tina Cipollari. Da anni, riveste nella trasmissione di Canale 5 il ruolo di opinionista ed è nota al pubblico per essere una donna solare, schietta e sempre con la battuta pronta. L’ex moglie di Kiko Nalli, dunque, si è fatta conoscere ai telespettatori per la sua simpatia e per la sua estrema sincerità che non sempre è stata apprezzata dal pubblico.

La bionda opinionista si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del suo ritorno sul piccolo schermo pronta per commentare i nuovi tronisti e le storie delle dame e dei cavalieri del trono over. Non molte ore fa, ha condiviso uno scatto in cui informa i suoi follower della sua partenza verso l’isola iberica, Ibiza accompagnandolo con la seguente didascalia:

“Aeroporto di Ibiza”

Le critiche dal web

La foto pubblicata da Tina Cipollari su Instagram dell’aeroporto di a Ibiza è stata duramente criticata da alcuni utenti. Per quale motivo? La bionda opinionista è finita nel mirino delle critiche per il suo aspetto fisico ,formosa e con curve morbide, ritenuto poco adatto per mostrarsi sulle spiagge iberiche:

“Tu ad Ibiza? Le balene si spiaggiano nei mari del nord”

Un altro utente, invece, la invita a non tornare più nel nostro Paese:“stacci e non tornare più”. Mentre altri sostengono che l’opinionista guadagna molto urlano in tv: “si vede che si guadagna bene a Mediaset urlando tutti i giorni”. Oltre ai commenti negativi, sotto la foto molti sono i complimenti per lei.