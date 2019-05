Tina Cipollari sputtana Gemma: “Non indossa le mutandine e ha profili finti come Mark Caltagirone”

Secondo Tina Cipollari, la Vamp più famosa d’Italia, Gemma sarebbe Mark Caltagirone. Sarà vero? L’accusa di Tina spiazza tutti

L’antipatia della Vamp più famosa di Italia, Tina Cipollari, nei confronti di Gemma Galgani risale a qualche anno fa, quando quest’ultima aveva affrontato una difficile frequentazione con Giorgio Manetti.

Il celebre gabbiano ( e non si parla di certo di quello descritto tra le pagine di Richard Bach, romanzo che Giorgio regalò a Gemma ) non cercava una relazione stabile e duratura, non si faceva troppe domande e a quelle poche che si faceva, raramente azzardava una risposta.

Gemma, invece, è sempre stata una sognatrice, spinta dall’impulso delle sue emozioni, forse troppo. Una coppia un po’ mal assortita, diciamocelo.

Tina Cipollari racconta Gemma, tra speranze e delusioni

Eppure, Gemma non si era data per vinta. Aveva continuato a sperare e a corteggiare il gabbiano, sperando che si fermasse con lei da qualche parte e non volasse più via.

E le aveva provate tutte, per raggiungere il suo obiettivo, compreso il puntare tutto sulla carta dell’essere ( eccessivamente ) provocante. E’ da qui che nasce l’astio di Tina Cipollari per Gemma:

“Prima era una donna normale, per la sua età. Tranquilla, pacata, in cerca di un brav’uomo che le volesse bene… poi si è trasformata. Un periodo non portava nemmeno la lingerie. Testimoni dei signori del parterre maschile. Poi, sfoggiava reggiseni imbottiti e lei non è una donna prosperosa”

Tina Cipollari: Gemma deve farsi una vita propria

Tina non si limita a parlare della mancata lingerie di Gemma. Pare, infatti, che Gemma vada a spiarla sul suo profilo e che non abbia una vita propria, secondo la Vamp.

“Gemma si impiccia della mia vita privata di continuo. Ha i profili finti lei, è Mark Caltagirone!”

Insomma, tra le pagine di “Chi” Tina si è proprio lasciata andare, raccontando tutto quello che pensa su Gemma. L’opinionista di Maria De Filippi non si è risparmiata: Gemma deve tornare ad essere una tranquilla donna di 70 anni e dovrebbe farsi una vita sua.