Tina Cipollari, l’addio a Uomini e donne: ecco chi prenderà il suo posto secondo i rumors

Colpo di scena a Uomini e Donne. Tina Cipollari per questioni personali sarebbe ‘costretta’ a cedere il suo posto da Opinionista. Chi la sostituirà?

Tina Cipollari è uno dei personaggi iconici di Uomini e Donne, amata per la sua schiettezza e veracità.

L’acerrima nemica di Gemma Galgani è finita recentemente al centro dei rumors per il suo ‘presto lascito’ del suo posto come opinionista al fianco di Gianni Sperti.

Il motivo? Scopriamo tutti i dettagli.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne: il rumors fa impazzire i social

Nelle ultime ore il rumors secondo cui Tina Cipollari starebbe per lasciare Uomini e Donne, sta facendo impazzire i fedeli telespettatori del Dating Show condotto da Maria De Filippi.

Quale sarebbe la ragione? L’eco del web rivela che l’opinionista vamp nel mese di marzo convolerà a nozze con il suo attuale compagno Vincenzo Ferrara, noto imprenditore nel settore della ristorazione fiorentino.

Già in passato l’ex moglie di Kiko Nalli ha lasciato per un periodo il suo posto accanto a Gianni Sperti per ragioni personali. Dato l’imminente lieto evento la vamp sarà costretta a lasciare, i fan si augurano solo per un po’ anche se chi teme il per sempre, il celebre Dating show di canale 5? E se si chi prenderà il suo posto?

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne: ecco chi prenderà il suo posto

Se fosse confermata la data delle nozze dell’Opinionista Vamp annesso abbandono del suo posto accanto a Gianni Sperti, chi si assumerà la responsabilità di prendere il suo posto?

I rumors incessanti sul caso, gridano a gran voce il nome della Dama Torinese del Trono Over, Gemma Galgani.

Nel caso potrebbe essere una brutta tegola per l’ex moglie di Kiko Nalli, dato il rapporto conflittuale tra le due donne.

Chiaramente non vi è alcuna ufficialità della questione, ma sembra chiaro che essendo che il ‘futuro marito‘ è Toscano possa esserci la possibilità che l’opinionista si trasferisca lì dove lui possiede la sua attività lavorativa. Che sia disposta a correre su e giù tra Firenze e gli studi a Roma? Si attendono in merito dichiarazioni ufficiali.