Tin Tan, chi è il musicista celebrato da Google con il doodle del 19 settembre

Chi è Tin Tan? Scopri il curioso doodle di Google di oggi 19 settembre e conosci il comico che ha incantato il mondo!

Hai aperto Google trovandoti davanti Tin Tan come doodle del 19 settembre. Non sai chi sia? Te lo diciamo noi!

Chi è il doodle di Google del 19 settembre

Oggi la piattaforma celebra il compleanno di Germàn Castillo di Città de Messico e scomparso nel 1973. Il suo nome, conosciuto in ogni parte del Mondo è Tin Tan ed è stato un attore, comico, cantante e doppiatore (anche degli Aristogatti per il gatto O’Malley e Il Libro della Giungla dove era Baloo).

La sua caratteristica predominante era la versatilità eccellente, non solo come artista ma anche come cantante. La sua morte è avvenuta a seguito di una epatite che gli ha causato una cirrosi epatica e di conseguenza un cancro al pancreas.

La sua eredità non furono soldi per la moglie e i due figli, ma il suo lavoro che continua nel tempo e alcuni beni di poco valore.

Facendo un piccolo passo indietro Germàn Castillo nasce nel 1915, con un padre guardia doganale trasferendosi così in varie città. Uno dei suoi primi lavori arriva alla radio locale dove fa tornare in auge l‘immagine di Pachuco a quel tempo emarginata a causa dell’influenza amercana.

Cinema, musica e successo

Quel personaggio oltraggiato da tutti arriva al cinema nello stesso momento della registrazione della canzone Bonita, che lo mette sul podio e la gente comincia ad innamorarsi di lui.

Voci mai confermate dicono che sarebbe stato scelto proprio da Ringo Star dei Beatles per apparire in una delle loro copertine: secondo il racconto lui non accetta chiedendo che fosse sostituito con l’albero tipico messicano – l’albero della vita -.

Una storia di un uomo che ha fatto della sua vita una grande carriera e che oggi Google vuole far conoscere a tutti, anche a chi non sapeva chi fosse questo grande comico – attore – cantante e doppiatore.

Buon Compleanno Tin Tan!