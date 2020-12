Time, le persone dell’anno 2020 sono Joe Biden e Kamala Harris

Come ogni anno il Time rivela quelle che sono le persone dell’anno e per il 2020 due volti che sono già entrati nella storia americana.

Il Time ha deciso le persone dell’anno 2020 con la motivazione che questi sono i due volti che hanno e che cambieranno la storia degli Stati Uniti.

Le persone dell’anno 2020

Secondo il settimanale americano, le persone dell’anno 2020 sono il neo presidente Joe Biden e la vice presidente Kamala Harris. Nella copertina celebrativa ecco i loro volti che guardano al futuro: infatti secondo il settimanale loro saranno le due persone in grado di cambiare la storia degli Stati Uniti dopo il Governo Trump.

Una copertina che mette nero su bianco gli avvenimenti del momento e soprattutto volge il suo sguardo verso quello che dovrà ancora accadere dopo la campagna sofferta delle ultime elezioni.

I loro volti sono stati scelti:

“per aver cambiato la storia americana, per aver dimostrato che le forze dell’empatia sono più grandi della furia della divisione in un mondo di lutto”

Queste le parole del capo redattore del settimanale – Edward Felsenthal” che seguono la scelta del 2019 ricaduta sulla giovane attivista Greta Thunberg e mettono in un angolo tutti gli altri candidati tra cui Trump.

La rosa dei candidati

Non solo Donald Trump nella rosa dei candidati ma anche il Dottor Fauci simbolo in prima linea della pandemia, sino al Movimento Black Lives Matter con tutti gli attori che hanno avuto un ruolo importante durante questa lotta e che continuano a far sentire la loro voce.

Per quanto riguarda invece la Businessperson of the Year 2020 è stata la pandemia a dare un aiuto alla scelta che celebra il nome dell’amministratore delegato di Zoom Eric Yuan: il servizio chat è stato indispensabile durante il lockdown e ha supportato milioni di persone. L’atleta dell’anno è stato LeBron James.