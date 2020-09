TikTok, stop all’app fino al 27 settembre negli USA

Slittano al 27 settembre le restrizioni americane su TikTok: è quanto annunciato dal Dipartimento del Commercio statunitense.

Il posticipo del divieto di download dell’app è stato deciso su indicazione di Donald Trump.

Il rinvio è stato disposto in seguito alle trattative e alla benedizione all’intesa con Oracle e Walmart.

TikTok: stop e rinvio di una settimana, Trump sostiene l’accordo Oracle-Walmart

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di sostenere un accordo che permetterà a TikTok di continuare ad operare negli Stati Uniti, dopo aver minacciato di vietare l’app di proprietà cinese in agosto.

Ha riferito ai giornalisti alla Casa Bianca di sostenere l’accordo con il proprietario di TikTok ByteDance, Oracle e Walmart per creare una nuova società chiamata TikTok Global che assumerà le operazioni di TikTok negli Stati Uniti.

“Oracle sarà responsabile delle principali responsabilità tecnologiche e di sicurezza per proteggere tutti i dati degli utenti degli Stati Uniti”.

L’approvazione dell’operazione è soggetta a un closing con Oracle e Walmart e alla documentazione e alle condizioni necessarie per essere approvata dalla commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti.

Una persona informata sulla questione ha riferito che l’amministrazione aveva concesso alle parti una settimana per chiudere l’affare.

TikTok Global, assetto societario e detenzione di quote azionarie

Gli azionisti statunitensi dovrebbero controllare il 53 per cento di TikTok Global, ha detto una persona informata sulla questione, mentre gli investitori cinesi detengono il 36 per cento.

Trump ha riferito che la nuova società sarà

“totalmente controllata da Oracle e Walmart…. Tutto il controllo è Oracle e Walmart.”

Oracle ha riferito che assumerà una quota del 12,5% in TikTok Global.

Oracle e Walmart prenderanno parte a un round di finanziamento pre-IPO di TikTok Global in cui possono assumere fino a una quota cumulativa del 20 per cento nella società.

Il restante 80% sarà detenuto da ByteDance, ma non è chiaro se le azioni ByteDance in TikTok Global saranno distribuite agli investitori di ByteDance quando TikTok Global sarà incorporata, secondo la fonte. Oracle ha detto che prenderà una quota del 12,5% in TikTok Global.

Gli investitori statunitensi possiedono attualmente circa il 40 per cento di ByteDance.

