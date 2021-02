Posta per l’ultima volta il suo messaggio su TikTok e poi si suicida. La TikToker americana Dee aveva solo18 anni.

Nell’ultimo post prima di impiccarsi, comunica che sarebbe stato l’ultimo.

TikTok, nuovo caso

Aveva solo diciotto anni ma era già una star di TikTok Dazhariaa Quint Noyes, nota al pubblico come Dee. Ha deciso di togliersi a vita ma non senza lasciare al mondo dei social, un video finale.

La notizia della morte della 18nne è stata data dai suoi genitori che ne hanno confermato il decesso per suicidio.

E’ stata la madre della ragazza che in un post di Facebook ha voluto chiarire come Dee si sia data la morte per “impiccagione”, un pratica suicida, spesso spacciata per prova di resistenza sulla piattaforma che sembra ripetersi in maniera ossessivamente maniacale negli ultimi tempi.

E’ stato il padre di Dee, Raheem Alla, che ha postato su TikTok un montaggio di foto di sua figlia esprimendo sentimenti di ringraziamento verso tutti.

L’ultimo post di Dee

Per la giovane Noyes è stat creata una pagina GoFundMe, dove il padre ha scritto:

“Sfortunatamente, lei non è più con noi ed è andata in un posto migliore”.

Come riferito dal Messaggero, il padre scrive inoltre che avrebbe voluto che sua figlia gli avesse raccontato parlato prima dei suoi problemi e della sua depressione:

“Vorrei solo che mi avesse parlato del suo stress e dei pensieri di suicidio”.

L’ultimo post di Noyes che gestiva un negozio di bellezza virtuale tramite il suo account Instagram e aveva 112.000 fan, lunedì 8 febbraio 2021, qui la giovane scrive per l’ultima volta:

“Ok, so che vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”.

E’ sulla sua storia di Instagram che si vedono video dove la giovane canta e balla prima di comunicare che non scriverà più. Sul suo account TikTok sono arrivati a Noyes

numerosi RIP dolce bella ragazza e ringraziamenti per aver condiviso la sua vita con loro