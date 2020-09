TikTok, respinta l’offerta di Microsoft per l’acquisto dell’app

ByteDance, il proprietario cinese dell’app TikTok, ha scelto Oracle come partner tecnologico degli Stati Uniti di TikTok e Oracle assumerà una partecipazione significativa nel business, secondo quanto riferito da una fonte attendibile.

Microsoft ha annunciato che ByteDance non ha intenzione di vendergli TikTok.

La vendita delle attività statunitensi di TikTok – della cinese ByteDance – non verrà prorogata oltre il 15 settembre. Lo aveva confermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa

ha annunciato Microsoft in un post sul blog.

“Siamo fiduciosi che la nostra proposta sarebbe stata positiva per gli utenti di TikTok, proteggendo gli interessi della sicurezza nazionale.

Per fare ciò, avremmo apportato modifiche significative per garantire che il servizio soddisfacesse i più elevati standard di sicurezza, privacy, sicurezza online e lotta alla disinformazione, e abbiamo chiarito questi principi nella nostra dichiarazione di agosto. Non vediamo l’ora di vedere come si evolverà il servizio in queste aree importanti”.