L’esercito Usa vieta l’applicazione Tik Tok ai militari americani. Sarebbe una cyberminaccia per l’esercito. L’app è finita sotto inchiesta

Tik Tok bannato ai militari Usa. Come mai questa decisione dell’esercito?

Tik Tok vietato ai militari Usa

La popolarissima app. Tik Tok è stata vietata ai militari americani. È quanto si apprende dal tenente colonnello, Robin Ochoa, che ha riferito dello stop all’app.

Come evidenzia anche Il Fatto Quotidiano, l’applicazione sarebbe considerata come una sorta di cyberminaccia e quindi si sarebbe deciso per lo stop sugli smartphone assegnati dal governo americano.

Una mossa inaspettata visto che il social era stato utilizzato anche per reclutare i ragazzi della Generazione Z. Dopo la forte diffusione dell’app, la Difesa e la Marina hanno lanciato un allarme: il governo cinese potrebbe raccogliere dati tramite il social ed esercitare un controllo sui contenuti pubblicati.

Aperta un’indagine

È stata quindi avviata un’indagine per appurare se l’allarme sia veritiero o meno e se l’esercito americano corra davvero il rischio che le proprie informazioni finiscano nelle mani del governo cinese.

Un periodo non facile per il social, già finito nell’occhio del ciclone per via di un’accusa mossa dall’autorità Usa, secondo cui l’app avrebbe raccolto i dati di utenti con meno di 13 anni, senza il consenso dei genitori.

L’inchiesta si è fermata ancor prima di partire, grazie ad un accordo del governo americano con quello cinese. La diffusione del social non ha fermato la sua corsa, anzi, il suo successo è in crescita da quando nel 2017 venne ideata.

La società ByteDance acquistò l’app Musical.ly, con la quale si potevano creare video in playback. È così che Tik Tok è diventato il social in cui è possibile creare brevi video.

Un successo incredibile per l’app che solo in Italia conta 236 video al minuto. Tradotta in 75 lingue, la gran parte dei suoi fruitori sono giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni.