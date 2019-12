Una tigre compie un viaggio rischioso, il più lungo mai percorso e non si conosce il reale motivo

Una tigre ha percorso attraverso 2 stati dell’India, percorrendo ben 1300 kilometri, il viaggio più lungo mai registrato per una tigre. Non si capisce il motivo che ha spinto la Tigre C1 ad abbandonare la riserva naturale dove abitava da quando era un cucciolo.

Si suppone che sia andato alla ricerca di nuovi territori, prede da cacciare, una nuova compagna: la sola certezza è il lungo tragitto fatto.

Il viaggio di C1

C1 è un’esemplare maschio di circa 2 anni e mezzo, che ha compiuto il suo viaggio in circa 5 mesi. Lungo il suo tragitto è stato monitorato grazie ad un radio collare Partito a giugno nello stato occidentale del Maharashtra nel santuario della fauna selvatica di Tipeshwar. Terminate le piogge Monsoniche la tigre C1 ha abbandonato il santuario compiendo un viaggio non lineare, esplorando ben 5000 località in sette distretti nel Maharashtra e Telangana nello stato vicino.

Il biologo senior del Wildlife Institute of India dottor Bilal Habib, ha dichiarato che le lungo il tragitto ci sono zone popolate da tigri, sicuramente C1 stava ricercando una compagna, territorio o nuove prede da cacciare. Nel santuario aveva comunque uno spazio ridotto. C1 ha sempre viaggiato di notte, riposando di giorno. Si è cibato di maiali selvatici e bestiame, senza infastidire gli umani, salvo un piccolo incidente in cui ha ferito lievemente un uomo appisolato nel bosco. C1 è stato estremamente discreto, nessuno l’ha notato nonostante si sia avvicinato molto alle abitazioni.

Si pensa di catturarla per metterla in un bosco, in modo che sia al riparo dato che ha scelto un percorso molto vicino ai centri abitati ed evitare incidenti di ogni tipo. La batteria del radio collare è quasi scarica, potremo perdere le sue tracce rapidamente.