Tiger King, di cosa parla la serie tv più amata su Netflix?

Netflix va a colpo sicuro con Tiger King, la serie tv documentario sulla folle mania americana per i felini

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Tiger King, la nuova serie tv documentario, disponibile dal 20 marzo 2020 sulla piattaforma streaming a pagamento di Netflix.

Tiger King arriva su Netflix

Disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento dal 20 marzo 2020, il documentario è stato guardato in poche settimane da circa 35 milioni di persone.

La docu-serie è un viaggio alla scoperta della folle mania americana per i felini di grossa taglia. Bestie feroci trattate come al pari di teneri animali da compagnia.

Grazie al successo della serie, pochi giorni fa, l’attore Rob Lowe e il regista Ryan Murphy hanno annunciato di essere al lavoro su un adattamento cinematografico della storia che vedrà tra i protagonisti anche l’attrice Kate McKinnon nel ruolo di Carole Baskin.

La trama

Oltre ai felini, i protagonisti della serie sono due esseri umani, Joe Exotic e Carole Baskin. Il primo è il gestore di uno zoo in Oklahoma, uno dei più grandi di tutto il Paese; la seconda è un’attivista milionaria che da anni, con la sua associazione Big Cat Rescue, si batte per chiudere gli zoo felini.

L’uomo approfitterà della sua internet tv per attaccare la donna, mentre l’ex marito di lei, il milionario Don Lewis, sparirà nel nulla. Joe la accuserà di averlo fatto sbranare dalle sue tigri: Carole lo porta in tribunale e vincerà la causa, costringendolo a risarcirle un milione di dollari.

L’intervento di Donald Trump

La serie è stata vista anche dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, che, dopo il grande successo del documentario, ha annunciato di prendere in considerazione la possibilità di concedere la grazia per il protagonista della serie Joe Exotic, in carcere dal 7 settembre 2018.