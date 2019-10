Tifone Hagibis, sale vertiginosamente il bilancio dei morti: 38mila gli sfollati

Il tifone Hagibis non cede il passo e il Giappone ne è letteralmente invaso. 38mila gli sfollati e sale il bilancio dei morti

Il tifone Hagibis sta lasciando dietro un scia di morti e sfollati che sta terrorizzando il Giappone. Un dato mai registrato in questi ultimi 60 anni.

Morti e sfollati in Giappone

Il bilancio dei morti durante il tifone è salito a 42 morti e ci sono 38mila sfollati, che cercano di sfuggire alla furia. I dispersi che si contano a poco prima delle 13 sono 15mila e 200 i feriti del fine settimana.

Nagano è stata colpita, dopo che gli argini del fiume Chikuma hanno ceduto e prodotto un grave allagamento che hanno devastato le città della Prefettura. Uno dei danni maggiori che sono stati registrati si tratti del deposito dove c’erano 10 treni super veloci con 120 carrozze – sommerse sotto 4 metri di acqua.

La festa nazionale festeggiata in Giappone oggi è stata rimandata, visti 38mila sfollati e 17 città ancora in pericolo.

Il bilancio del Ministero delle Infrastrutture

Il bilancio del minstero delle infrastrutture evidenzia che il passaggio di questo tifone ha provocato, sino ad ora, lo straripamento di ben 21 fiumi in diverse prefetture. Il centro meteorologico ha sottolineato che in alcune città sono state registrate precipitazioni del 40% di totale di quanto si verifica in un intero anno.

Si contano i danni, ma tutto è destinato a salire – sia il numero dei morti, quello dei feriti e soprattutto quello degli sfollati. La sua potenza è stata in grado di frantumare le abitazioni di Nagano – facedole sparire direttamente sotto acqua.