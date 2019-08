Tiberio Timperi, la verità sulle liti con la Fialdini: ‘Qualcuno ama restare nel torbido’

Tiberio Timperi nell’ultima intervista ha voluto rivelare la verità sui rapporti con Francesca Fialdini e sulle liti avute con lei in diretta: tutta la verità

Tra i due ormai ex conduttori de La Vita in Diretta, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, le frecciatine e gli scontri non sono mancati tanto che si è parlato più volte di litigi e incomprensioni anche dietro le quinte.

Tiberio Timperi a ruota libera sulla collega

Il giornalista Rai, Tiberio Timperi, in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv è tornato a parlare del rapporto con la collega per chiarire una volta per tutte la situazione. Timperi ci ha tenuto a sottolineare che molte cose apparse sul web e sui giornali sono solo frutto di malelingue. Stando alle sue parole parrebbe che l’amicizia tra i due, per merito del programma di Rai 1, si sia invece rafforzata. Il giornalista 54enne ha speso belle parole per la collega definendo la 39enne come una ‘sorella‘ con la quale il rapporto si è consolidato grazie all’intenso lavoro svolto spalla a spalla durante l’ultimo anno:

Quando uno è anche amico sul posto di lavoro, magari è più facile scontrarsi, ma c’è sempre l’amicizia di fondo. Francesca e io ci siamo confrontati e scontrati su alcune cose. Questo non ha tolto nulla al nostro rapporto, anzi: l’ha reso ancora più robusto.

Stando a queste parole parrebbe quindi che il loro rapporto sia più solido che mai e Tiberio Timperi aggiunge:

Purtroppo ci sono persone che amano rimestare nel torbido e s’inventano anche cose non dette. Non siamo mai stati cane e gatto. Se vi piace creare rivalità che non ci sono andate avanti voi, da soli. Non è questa la realtà, si tratta di una fantasia

La nuova stagione televisiva di Timperi e Francesca

Con l’apertura dei nuovi palinsesti televisivi le strade dei due conduttori si separeranno. La Vita in Diretta sarà condotta da Alberto Matano e la frizzantissima Lorella Cuccarini. Mentre Francesca sarà impegnata in un nuovo format chiamato A Ruota libera (in onda la domenica pomeriggio subito dopo Domenica in di Mara Venier), Tiberio Timperi tornerà ad essere il padrone di casa di UnoMattina in famiglia insieme alla bella Monica Setta.

Dopo queste parole piene di affetto e stima sicuramente si sosterranno a vicenda in queste nuove avventure.