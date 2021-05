Uno mattina, Tiberio Timperi lascia la trasmissione: ‘E’ un dovere’

La scelta di Tiberio Timperi ha spiazzato i fan: l’annuncio arriva in diretta. Il conduttore sente il dovere di interrompersi.

Una decisione, quella di Tiberio Timperi che ha spiazzato il pubblico. Il conduttore di Uno Mattina ha lasciato sola alla conduzione, la collega Monica Setta.

Tiberio ha preso la decisione: ha lasciato la trasmissione. Il motivo è molto comprensibile.

Tiberio Timperi lascia Uno mattina: il motivo

Il conduttore di Uno Mattino, Tiberio Timperi ha lasciato la trasmissione alla conduzione di Monica Setta. Ma cos’è successo? Perchè il presentatore di punto in bianco ha deciso di lasciare il programma?

Molto semplice: il conduttore aveva un impegno inderogabile. Il giornalista romano, un vero e proprio decano della trasmissione, prima di andare in pubblicità e dare la linea al Tg1, ha dato l’incredibile annuncio.

Il motivo per cui ha dovuto lasciare Uno Mattina, in diretta, è per un appuntamento inderogabile: quello con la sua vaccinazione anti Covid. Così ha commentato la sua uscita di scena temporanea:

“E’ un dovere verso e verso gli altri”

Il conduttore, infatti, è stato convocato il Primo Maggio.

Uno Mattina, Monica Setta prosegue da sola

La puntata è proseguita, quindi, con la sola Monica Setta in conduzione, con primo ospite Simone Cristicchi: la giornalista ha dimostrato di sapersela cavare benissimo anche da sola, anche se la presenza di Tiberio è comunque una forte spalla su cui contare.

La Setta ha poi affrontato il tema cinema, ospitando in studio Gabriele Ceccarelli, pianista jazz e specializzato proprio in musica nei film.

E come sempre c’è stato l’appuntamento quotidiano con Gianni Ippoliti e la sua rassegna stampa bizzarra di gossip. Nel mirino è finita Diletta Leotta e la sua relazione ‘particolare’ con Can Yaman.