Tiberio Timperi, addio alla Vita in Diretta. L’amaro sfogo sui social: ‘Io non sono cinico’

Tiberio Timperi, secondo le ultime indiscrezioni, non sarà più il presentatore – con la Fialdini- de La Vita in diretta. Uno sfogo amaro quello sui social

Tiberio Timperi non sarà più presente a La Vita in Diretta? E’ un’indiscrezione che circola da tempo in via ufficiosa. Persino Francesca Fialdini, sua collega di lavoro, potrebbe abbandonare il programma.

Una scelta di Viale Mazzini, da quel che sembra, per reinventare l’immagine della trasmissione e proiettarla verso ascolti più soddisfacenti. I dati Auditel non hanno sempre regalato soddisfazioni al programma, non abbastanza probabilmente da poter essere utilizzati come arma negoziale.

In questo modo, sembra che i vertici Rai, che in questi giorni sono alle prese con i nuovi palinsesti autunnali, abbiano deciso di liquidare Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, talentuosi conduttori de La Vita in Diretta.

Lorella Cuccarini sostituirà Tiberio Timperi?

Quindi, chi dovrebbe sostituirli a settembre? Secondo rumors di elevata credibilità, in pole position ci sarebbe proprio Lorella Cuccarini. La showgirl potrebbe essere affiancata da Milo Infante o, riferiscono in molti, da Alberto Matano, reale rivelazione di quest’ultimo periodo.

Che non si tratti solo di rumors di spettacolo e che la notizia abbia un fondamento reale, sembra farlo capire lo stesso Timperi che ha condiviso un pungente post su Instagram.

“Per fare veramente TV devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”

Tiberio Timperi adirato contro i vertici Rai

Ha affermato il conduttore, facendo proprio un pensiero di Marco Balich. Insomma, come era prevedibile, Tiberio Timperi non ha preso nel migliore dei modi il suo spodestamento da La Vita in Diretta.

Adesso, bisognerà comprendere se davvero dovrà dire addio al pomeriggio di Rai 1 e se per lui ci sarà una nuova e altrettanto preziosa collocazione. Attendendo i nuovi sviluppi, rimane una certezza: la versione estiva del programma verrà condotta da Lisa Marzoli e Beppe Convertini.