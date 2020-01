Tiberio Timperi, scatta la denunci ‘Avviso la Polizia’: il conduttore furioso per l’ennesimo furto di identità

Tiberio Timperi furioso, il conduttore del programma Uno Mattina In Famiglia denuncia: “Avviso la polizia postale” ecco cosa è successo

Il conduttore Tiberio Timperi è tornato sotto la luce dei riflettori, questa volta sembra che il conduttore si sia infuriato tanto per un episodio accaduto sui social

Tiberio Timperi scatta la denuncia

Il conduttore del programma Uno Mattina in Famiglia, a quanto pare sembra essere molto arrabbiato in questi giorni. Il tutto sarebbe successo proprio a causa di episodio che ha mandato in tilt il conduttore della Rai. A quanto pare infatti il conduttore infatti sembra essere stato vittima di una bravata di alcune persone non identificate sui social. Pare infatti che il conduttore abbia scritto un lungo sfogo sui social, in particolare su Instagram, dove ha postato un post lungo e pieno di rabbia.

Tiberio Timperi, scatta la denuncia sui social

Il conduttore di Uno Mattina in Famiglia, questa volta non ci sta. Tiberio infatti ha deciso di ribellarsi e denunciare l’accaduto sui social. Il conduttore sembra aver perso definitivamente la pazienza a causa di episodio assurdo. Tiberio infatti ha scoperto che su facebook, è stato creato un profilo social dove sono state utilizzate le sue foto personali. Il conduttore infatti ha deciso di denunciare il tutto sul suo profilo personale di Instagram con un lungo post:

A quanto pare anche il conduttore Tiberio Timperi è finito nel mirini di coloro che senza alcuna ragione apparente, creano profili sui social, rubando foto e informazioni personali. Ma questo è un fenomeno molto diffuso sopratutto negli ultimi tempi e tra i vip della televisione.