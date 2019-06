Tiberio Timperi a La vita in diretta, brutto gesto del conduttore alla sua collega: Francesca Fialdini resta senza parole

Tiberio Timperi è uno dei conduttori di Rai 1 più apprezzato di sempre. Il conduttore dagli occhi magnetici, infatti, negli ultimi ann molto presente in Rai 1 affianco alla bella Francesca Fialdini a La vita in diretta. Tra i due infatti non c’è mai stata molta simpatia, ma nonostante le lite iniziali, sembrano che le cose ora vadano meglio per i due.

Tiberio Timperi il brutto gesto in diretta

Il conduttore di Rai 1 Tiberio Timperi a quanto pare però, dopo anni di conduzione a La Vita in diretta con la sua compagna d’avventure Francesca Fialdini, si è ritrovato fuori dal cast e verrà sostituito da un’altro conduttore. Pare infatti che chi prenderà il suo posto sarà proprio la bella Lorella Cuccarini.

Su Twitter @Lallero però fa notare, come Tiberio Timperi sembri visibilmente irritato quando si pronuncia il nome della ballerina Lorella Cuccarini. A quanto pare infatti, sembra che il conduttore non abbia preso nei migliori dei modi la sostituzione. Lo stesso @Lallero fa notare il brutto gesto che il conduttore copie mentre nomina Lorella Cuccarini:

“E’ solo un caso che Timperi proprio mentre nomina Lorella Cuccarini fra le presenze di Ballata per Genova si tocca la guancia con il medio, è solo un caso”.

Un gesto che sicuramente non è passato inosservato al pubblico a casa.

Lorella Cuccarini al posto di Tiberio Timperi

Secondo le indiscrezioni, la bella ballerina Lorella Cuccarini, sarà la prossima conduttrice del programma in onda su Rai 1 La vita in diretta, ma non sarà l’unica. A quanto pare infatti, anche Milo Infante potrebbe essere il prossimo conduttore del programma del pomeriggio su Rai1.