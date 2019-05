Tiberio Timperi, “Tua madre era una ***…”: Francesca Fialdini allibita a La Vita in diretta

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La vita in diretta fanno sempre parlare per le loro liti, questa volta potevano però volare parolacce in diretta

Momento davvero imbarazzante quello vissuto, durante la puntata di ieri de La Vita in diretta, da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

A La vita in diretta, parolacce in onda: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini allibiti

In genere, la trasmissione è sempre denotata da un linguaggio molto calmo e tranquillo. Nella seconda parte del programma i due conduttori hanno parlato della canzone romana e i toni si sono un po’ incrinati. Con un ospite come Maurizio Mattioli non poteva che accadere questo. L’artista ha dato prova di avere sempre “la rima pronta”.

Mattioli non era il suo in studio. Con lui c’erano anche, tra gli ospiti: Elena Bonelli, Michele Mirabella e Simona Arrigoni. Mattioli ha fatto una battuta che ha stranito i due conduttori.

Tiberio Timperi ha infatti chiesto:

“Un esempio di stornello potrebbe essere fior di genziana?”.

Alla domanda del conduttore, Maurizio Mattioli ha risposto, in romano

: “M’hanno detto che tua madre era ‘na…”.

Ovvimanete il pubblico è scoppiato in una grossa risata. Francesca Fialdini imbarazzata ha zittito il suo ospite dicendo:

“Ehi…!” .

Dunque Mattioli, tra gli applausi degli spettatori, si è salvato in corner:

“Una brava ragazza, volevo dire…”.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, quando chiude La vita in diretta?

Come tutti i programmi anche quello di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi andrà in vacanza. Pare però, secondo le ultime voci, che il programma possa andare avanti fino al 28 giugno. A Anche Unomattina, Storie Italiane e Vieni da me saranno prolungati.

Gli unici che saluteranno il pubblico tra la fine di maggio e l’inizio di giugno saranno quindi Elisa Isoardi, Flavio Insinna e Amadeus. Sicuramente in tanti non vedranno l’ora che ricominci Settembre per ritrovare in Tv i propri idoli.