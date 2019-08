Tiberio Timperi piccante “Si vede il ca**o”: la foto ‘indecente’ fa il giro del web

Tiberio Timperi la foto mostrata sui social lascia senza parole i fan: ‘Si vede il ca**’

Classe 1964, Tiberio Timperi è tra i volti iconici della televisione Italiana. Noto soprattutto per essere stato alla conduzione di ‘Mattino in famiglia’ e ‘La vita in Diretta’, il conduttore è molto amato dal pubblico per la sua semplicità e ironia, con le quali è riuscito a conquistare soprattutto il cuore delle donne italiane che si perdono nel suo sguardo profondo.

Il conduttore, nel suo tempo libero, ama condividere con i suoi fan scatti social e riflessioni. Nel suo ultimo post su instagram, Timperi ha stuzzicato la fantasia dei suoi follower e suscitato la loro ilarità. Lo ‘scatto indecente’ li ha mandanti letteralmente in delirio.

Tiberio Timperi, piccante: ‘Si vede il ca**o’

Il conduttore romano, ce vanta oltre 36K followers su instagram, nel suo ultimo post si è divertito a stuzzicare la fantasia e la creatività dei suoi fan.

Timperi ha infatti pubblicato uno scatto molto singolare, il quale oltre che stimolare gli utenti ne ha scatenato l’ilarità e l’ironia. La foto che ha ottenuto subito tantissimi like e commenti mostra un vero e proprio fallo, ma fatto di nuvole.

Il conduttore nel corso di una passeggiata di sarà apprestato ad ammirare la volta celeste, non potendo far a meno di notare una nuvoletta dalla forma al quanto ‘particolare’.

Timperi scatta così una foto e la sottopone ai suoi follower accompagnando l’immagine con la seguente didascalia:

‘A me, “sta nuvola sembra tanto un…’

Timperi scatena l’ilarità degli utenti: ‘E’ anche storto’

Con il suo scatto, Tiberio Timperi, ha regalato agli utenti che lo seguono su instagram attimi di ilarità e fantasia. I suoi follower nel commentare lo scatto, si sono lasciati andare ad una serie di commenti ‘pittoreschi’. Ecco cosa si legge tra i diversi messaggi:

‘A me sembra un po’ storto questo c…’

e ancora chi si diverte ad augurargli che la nuvola non ‘diventi nera’ scatenando una tempesta di pioggia:

‘Bella sperando che non diventi mai nera x te caro Timperi’

Ogni tanto è bene prendere la vita con ironia. Ecco lo scatto che ha scatenato gli utenti: