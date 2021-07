Tutto su Tiberio Timperi: dagli esordi, alla battaglia legale fino all’attuale fidanzata

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul noto presentatore molto attivo da sempre nei primi canali televisivi.

Avete presente Tiberio Timperi? Si tratta di uno dei personaggi più attivi nella conduzione di programmi italiani in Rai.

Oggi scopriamo finalmente tutto su di lui, a partire dalla sua formazione per passare alla carriera e fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Tiberio Timperi

Nasce a Roma, il 19 ottobre del 1964, sotto il segno zodiacale della Bilancia, e ha quindi 56 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiberio Timperi (@ttimperi)

Lo conosciamo tutti come un giornalista e conduttore della radio e della televisione italiana.

Esordisce in radio nel 1977, in particolare a Radio Mare Cesenatico, ed è lì che inizia la sua carriera.

Nel corso della sua lunga carriera, ha condotto trasmissioni del calibro di Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, Buon Natale in famiglia, Telethon, Sanremo Top e Il lotto alle otto.

Dal settembre del 2019, invece, Timperi ritorna alla conduzione di Unomattina in famiglia, assieme a Monica Setta.

Vita privata e curiosità

Tiberio Timperi ha vissuto un’importante storia d’amore con Orsola Adele Gazzaniga. I due si sono sposati nel 2005, dopo tre anni di fidanzamento, per poi lasciarsi dopo soli 3 mesi.

Tiberio Timperi ha anche un figlio, che si chiama Daniele. Il conduttore ha dovuto affrontare una vera e propria battaglia legale per l’affidamento del piccolo, della quale ha raccontato spesso i dettagli in tv e ai giornali.

In passato si vociferava che ci fosse un flirt tra Tiberio Timperi e l’ex Miss Italia Miriam Leone. La liaison, però, è stata smentita.

Pare che attualmente Tiberio Timperi non abbia una fidanzata, sia quindi single e dedichi tutta la sua vita al figlio Daniele.

Continuate a seguirci per ricevere ulteriori aggiornamenti sulla vita del conduttore amatissimo Tiberio Timperi.