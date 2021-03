Ti Spedisco in Convento: chi sono le 5 protagoniste della prima edizione

Ecco tutto quello che sappiamo sulle 5 ragazze spedite in convento per redimersi nel nuovo reality show di Real Time.

Lo scorso 12 marzo è partito su Real Time il nuovo reality show, chiamato Ti spedisco in convento.

Il programma sta già riscuotendo un grandissimo successo. Ecco chi sono le 5 protagoniste per nulla pronte a redimersi.

Chi è Stefania

Ha 23 anni e vive a Milano assieme alla mamma. Ha una personalità molto forte, anticonformista e ribelle. E’ molto testarda e determinata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Chi è Valentina

Ha 19 anni e viene da Bologna. E’ una studentessa di giurisprudenza molto sicura di sé e a volte un po’ arrogante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina♏️ (@_valentinagrimaldi)

Chi è Wendy

Il suo nome vero è Martina, ha 18 anni e viene da Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Ama i videogame e i social, non vuole crescere proprio come la Wendy di Peter Pan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

Chi è Sofia

Ha 22 anni ed è originaria di Jesolo, ma vive a Los Angeles con il suo fidanzato. Ama il lusso, i viaggi, le feste e odia le regole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Giaele Official (@sofiagiaele)

Chi è Emy

Il suo vero nome è Emilia, ha 22 anni e vive a Napoli con la mamma e la nonna. E’ molto ribelle e ama divertirsi. In passato, è stata una ragazza immagine e cubista in discoteca.

Ecco gli altri membri del cast

Ad accompagnare le cinque giovani in questo percorso di redenzione vi saranno Suor Daniela, Madre Generale della Congregazione, una donna molto autorevole;

l’inflessibile Madre Superiora Suor Monica; la timida e riservata Suor Felicita; la giovane e allegra Suor Analia; e la dolce e paziente Suor Arleide.