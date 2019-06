Ti prude la pelle? Ecco quando NON devi assolutamente grattarti

Pelle secca Il prurito si verifica quando lo strato esterno protettivo della pelle, lo strato corneo, si secca. Ceramidi, lipidi speciali che fungono da barriera per la pelle (che mantengono l’idratazione), sono probabilmente scarsi. Grattarsi può fornire gratificazione immediata, ma può devastare lo strato superficiale già compromesso della pelle. “La tua pelle può formare fessure e aperture, che a loro volta possono portare a infezioni“, dice Sylvia Hsu, presidente della dermatologia presso la Temple University Lewis Katz School of Medicine di Filadelfia. Inoltre, detergenti o prodotti di bellezza potrebbero infiltrarsi e potenzialmente renderti allergico a formulazioni a cui inizialmente non lo eri. Per lenire la pelle, applica un unguento idratante o una crema quando la pelle è ancora leggermente umida. Morsi e punture di insetti Quando una zanzara ti punge, il sistema immunitario rileva la sua saliva e lancia un attacco con rilascio di istamine – ed è quest’ultima che è la causa diretta del prurito. Lo stesso avviene anche per punture di altre animali. Risolvi con un impacco di ghiaccio nell’area colpita. Le creme anti-prurito da banco (come l’idrocortisone) possono aiutare. E non dimenticare di dare un’occhiata a questi consigli per evitare punture di insetti e punture prima che la prossima volta ti avventuri all’aperto. Ferite che sono quasi (ma non del tutto) guarite Quando rompi la pelle, danneggi anche i nervi – e mentre cercano di guarire, i loro fili si incrociano, il che può causare la sensazione di prurito. Se gratti, puoi strapparti la pelle delicata che sta cercando di guarire e prolunghi il processo di guarigione o peggiori le cicatrici. Più preoccupanti, le unghie ospitano batteri, che possono strisciare nella ferita e portare a un’infezione. Correzione del prurito: le sensazioni fredde possono aiutare a calmare il prurito, quindi prova un raffreddamento al mentolo topico, come il prodotto Sarna. Eritema solare Come se il dolore lancinante delle scottature solari non fosse una punizione sufficiente per non usare la crema solare, il prurito diventa più grave. Come con altre ferite, una bruciatura solare provoca prurito, perché anche se i nervi non sono completamente recisi, si irritano, il che a loro volta portano a quel terribile prurito. Graffiare potrebbe rompere la pelle, rallentare il processo di guarigione e peggiorare il prurito. Il gel all’aloe può calmare il prurito di una scottatura solare, mentre la crema al cortisone aiuta ad alleviare l’infiammazione.

Eczema e psoriasi

In questo caso la pelle diventa secca, ruvida e infiammata. Tipicamente, però, si riferisce alla dermatite atopica, una condizione in cui la barriera cutanea non funziona correttamente.

Qualunque sia la causa, l’effetto è lo stesso: quella zona di pelle si distingue in presenza di alcuni inneschi – tessuto, fragranza, allergeni nell’aria – e si gonfia di prurito.

Ignorarlo è difficile, ma i graffi implacabili peggiorano le cose: in particolare, potresti finire con qualcosa chiamato lichen simplex chronicus. “La pelle diventa più spessa, più scura e più rugosa“, afferma il dott. Hsu.

Nel caso dell’eczema, il prurito può diventare cronico, come anche per la psoriasi, che crea degli accumuli di cellule sulla pelle decisamente pruriginosi. Potresti anche essere colpito da prurigo nodularis, in cui la pelle graffiata o prelevata si sviluppa in protuberanze pruriginose.

Per alleviare tale fastidio puoi usare creme ipoallergeniche che spesso possono aiutare, ma se il prurito è troppo da sopportare, consultare il medico, che in alternativa potrebbe fornirti un forte steroide topico (per rompere la pelle ruvida) o antistaminici per calmare l’infiammazione e aiutarti a dormire la notte.