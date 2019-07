Ti piace il pane? Ecco cosa succede al tuo corpo se smetti di mangiarlo

La dieta a basso contenuto di carboidrati sta andando forte. Il pane è fuori. La pasta è sopravvalutata. Ecco cosa succede al tuo corpo quando smetti di mangiare pane.

Pane: ecco cosa succede al corpo se non lo mangi

Perdi acqua

Quando riduci l’assunzione di carboidrati, la prima cosa che noti è la velocità, anche magica, della perdita di peso, ma non stai perdendo grasso. È acqua.

“Quando i carboidrati vengono immagazzinati nel corpo sotto forma di glicogeno, ogni grammo di carboidrati immagazzina da tre a quattro volte il suo peso in acqua“, afferma la dietista e allenatrice Marie Spano.

Quindi non appena tagli i carboidrati e inizi a utilizzare i tuoi depositi di glicogeno, perderai una buona quantità di peso dell’acqua.

Senti di avere la febbre

“I carboidrati sono la principale fonte di energia del cervello“, afferma Spano.

“Quando una persona riduce i carboidrati, il cervello si resetta, soprattutto quando le riserve di glicogeno si riducono e si esauriscono”.

Alla fine, una volta che tutto quel glicogeno è sparito, il tuo corpo perde grasso e fugge da piccoli frammenti di carbonio chiamati chetoni. Il risultato: alitosi, secchezza delle fauci, stanchezza, debolezza, vertigini, insonnia, nausea e nebbia del cervello.

Fondamentalmente, senti di avere l’influenza. Alla fine, il tuo corpo si adatta alla corsa con i chetoni, quindi non ti senti così male, ma non sono ancora la fonte di carburante preferita del tuo corpo, dice Spano.

Le tue voglie diminuiscono

I carboidrati raffinati sono famosi per inviare i livelli di zucchero nel sangue attraverso il tetto, solo per farli precipitare di nuovo. E una recente ricerca pubblicata sull‘American Journal of Clinical Nutrition suggerisce che la corsa sulle montagne russe attiva i centri di dipendenza nel cervello, portando a successive voglie.

Optare per cereali integrali ricchi di fibre, tuttavia, può impedire ai livelli di zucchero nel sangue di precipitare per prevenire l’appetito, afferma il nutrizionista Alex Caspero.

I cereali integrali sono un’ottima fonte di ferro, magnesio e vitamine del gruppo B, tutti elementi fondamentali per il mantenimento dei livelli di energia, afferma Spano, il quale rileva che molte persone sono già carenti di magnesio.

Inoltre, poiché i carboidrati sono la fonte di carburante preferita dal tuo corpo, tutte le tue cellule rallentano senza un apporto sano, afferma Caspero.

Riduci il rischio di infarto e di diabete

L’assunzione di cereali integrali è uno dei principali fattori della quantità di fibre ottenute, secondo un recente studio di Nutrition Research che ha scoperto che il 92% degli adulti statunitensi non ne ha abbastanza.

La fibra, la parte indigeribile delle piante, come i cereali, non solo aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, riduce il rischio di obesità e malattie croniche, ma mantiene regolari le abitudini in bagno, dice Spano.

Le tue energie vanno in calo

I carboidrati, siano essi interi o raffinati, aumentano i livelli cerebrali del neurotrasmettitore serotonina per il benessere, afferma Caspero. Quindi, quando tagli carboidrati sani come cereali integrali, la tua salute mentale va di pari passo.

“I carboidrati sono la principale fonte di energia del corpo per alimentare tutti gli esercizi, compresi gli allenamenti di resistenza e resistenza”, afferma Spano.

“Taglia i carboidrati e la tua energia diminuirà. Diminuisci i tuoi livelli di carboidrati immagazzinati nel tuo corpo e diminuirà la tua capacità di produrre forza e potenza”. E più i tuoi allenamenti sono più faticosi, più i tuoi risultati saranno più apprezzabili.