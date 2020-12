The Voice Senior, anticipazioni: chi saranno i concorrenti dei Knockout

Chi ci sarà al prossimo appuntamento con The Voice Over: anticipazioni sui concorrenti che parteciperanno al Knockout.

L’ultima puntata di The Voice Senior è stata una Blind Audition e si è conclusa l’11 dicembre 2020. Il prossimo appuntamento, venerdì 18 dicembre, ci sarà il Knockout.

Scopri quali concorrenti ce l’hanno fatta e parteciperanno al Knockout e a quale coach spetta la penitenza.

The Voice Senior, dove eravamo rimasti

Nelle scorse puntate di The Voice Senior, in onda il venerdì in prima serata su Rai1, i giudici hanno ascoltato le esibizioni dei vari concorrenti scegliendo le rispettive preferenze per creare il team.

Gigi D’Alessio, si legge su TvBlog, è stato il primo coach a formare velocemente il tuo team di cantanti e subito dopo di lui il team Carrisi capitanato da Jasmine e Albano Carrisi. Per ultimo Clementino ha chiuso la scelta dei concorrenti per la sua squadra, surclassato dalla velocità di Loredana Bertè.

La conduttrice Antonella Clerici aveva preannunciato una penitenza da scontare per il coach che avrebbe per ultimo completato l’elenco della sua squadra. Il rapper Clementino dovrà scontare la penitenza: cantare un duetto al termine della serata con Antonella Clerici, ‘Io che non vivo’ di Pino Donaggio.

Anticipazioni: The Voice Senior puntata Knockout

La scorsa puntata di The Voice Senior ha designato i concorrenti che potranno accedere alla semifinale, la puntata di Knockout che andrà in onda venerdì prossimo.

I concorrenti che accederanno alla prossima puntata sono così raggrupati in team con i rispettivi giudici del programma:

La squadra Carrisi: Nel team capitanato da Albano Carrisi sono inclusiGianni Pera, Rita Mammolotti, Alida Ferrarese, Gennaro Velardi e Rony Reale. Il team Gigi D’Alessio: Nella squadra di Gigi D’Alessio ci saranno Elena Ferretti, Giancarlo Cajani, Marco Guerzoni, Perla Trivellini, Laura Grey, Nello Buongiorno. Team Clementino: Nella squadra di Clementino ci saranno Pietro dall’Aglio, mICHELE la Penna, Roberto Tomasi, Alan Farrington, Franklin Montague e Ambra Mattioli. La squadra Bertè: Nel team di Loredana Bertè invece ritroveremo Laura Fedele, Erminio Sinni, Roberta Cappelletti, Giulio Todrani, Massimo Vita e infine Giovanna Sorrentino.

Non perdetevi il prossimo appuntamento di The Voice Senior e continuate a seguirci per sapere tutte le anticipazioni sulla finale di domenica 20 dicembre!