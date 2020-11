The Voice Senior 2020, anticipazioni: prima puntata, giudici e curiosità

Scopriamo tutto sul primo appuntamento con The Voice Senior 2020, il nuovo talent di Rai 1 con Antonella Clerici.

Già confermati giudici e data di inizio dell’attesa versione “over” del talent della musica di Rai1.

The Voice Senior 2020, al via con Antonella Clerici

Una nuova sfida per la bravissima conduttrice Antonella Clerici che nella stagione 2020 si trova al timone anche del programma innovativo “E’ sempre mezzogiorno”.

Ora la vivacità e la spontaneità della Clerici renderanno spumeggiante la condizione del nuovissimo talent in partenza su Rai1.

Il format si sviluppa infatti a partire dalla versione classica di The Voice.

Si ipotizza dunque un programma che seguirà la linea dell’originale con sostanziali differenze. La principale è chiaramente l’età degli aspiranti cantanti.

The Voice Senior avrà come concorrenti che uomini e donne dai 60 anni in su. Si cimenteranno nei provini prima e nella gara in seguito, seguendo indicazioni e voti dei coach giudici.

Ecco le anticipazioni sull’atteso The Voice Senior!

Tutte le anticipazioni: quando inizia e numero puntate

Il nuovo appuntamento partirà venerdì 27 novembre 2020 alle 21.25 su Rai1. Le prime anticipazioni parlano di 5 o 6 puntate ma ancora non vi sono conferme ufficiali.

Il meccanismo del gioco ha subito come vedremo ovvi cambiamenti dati dalle restrizioni da Covid, soprattutto nella fase delle selezioni.

Differenze anche nello svolgimento delle puntate in cui si darà una linea più snella.

Le prime tre puntate saranno dedicate alle Blind Audition in cui i giudici sceglieranno i concorrenti solo dalle performances ascoltate di spalle.

I 24 prescelti poi saranno divisi nei quattro team capitanati da altrettanti giudici e si sfideranno nei Knoch Out.

Due soli di loro arriveranno alla finalissima che decreterà il vincitore!

I giudici di the Voice Senior, è già polemica

Il cast di The Voice Senior, il talent diretto da Sergio Colabona ospiterà nomi illustri.

Al timone Antonella Clerici mentre come coach sono stati scelti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, il rapper Clementino e la coppia Al Bano e Jasmine Carrisi. Padre e figlia varranno come un solo giudice alla guida del loro Team Carrisi.

Proprio sulla scelta della giovanissima Jasmine si sono concentrate accese critiche degli hater che sui social sparano a zero su presunte raccomandazioni.

Di sicuro la bella e talentuosa figlia di Al Bano saprà contribuire allo svolgimento del nuovo programma che promette scintille fin dalla prima puntata.

Non resta che sintonizzarsi su Rai1 venerdì 27 novembre in prima serata per gustarsi il primo appuntamento con The Voice Senior!